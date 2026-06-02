El Barça escuchará ofertas por un Koundé que ya no es intransferible

Jules Koundé es uno de esos futbolistas de la plantilla del Barça por los que el club estaría dispuesto a escuchar ofertas este verano. Aunque no existe una decisión firme de ponerle en el mercado, en el club existe la sensación de que una propuesta importante podría abrir la puerta a una operación que meses atrás no estaba entre las prioridades de la dirección deportiva.

Según ha podido saber SPORT, el director deportivo azulgrana, Deco, lleva meses trabajando diferentes alternativas para el lateral derecho. El ejecutivo portugués se ha reunido personalmente con varios agentes de futbolistas que ocupan esa posición y también ha mantenido contactos telefónicos con otros representantes. Sin embargo, todas las operaciones tienen el mismo punto de partida: la posible salida de Koundé. El Barça no acometerá el fichaje de un lateral derecho mientras el internacional francés continúe en la plantilla. Pese a ello, la posición del lateral derecho es una de aquellas posiciones en las que el departamento de scouting lleva meses trabajando intensamente.

La situación contrasta con la del pasado verano. Entonces, el club reaccionó ante la fuerte ofensiva del Manchester City renovando al defensor francés. La entidad presidida por Joan Laporta consideró que tenía entre manos a uno de los mejores laterales del momento y decidió ampliar su contrato, además de mejorarle sus condiciones salariales ante el interés de varios grandes clubes europeos.

Sin embargo, la temporada actual no ha terminado de confirmar aquellas expectativas. Sin perder de vista que sigue siendo un futbolista importante y muy valorado dentro del vestuario, en el Barça consideran que no ha mostrado de forma continuada la mejor versión que sí ofreció en etapas anteriores. Eso ha provocado que su nombre haya aparecido en varias conversaciones de mercado.

Todo gira en torno a su salida

SPORT puede señalar dos casos concretos. El primero tuvo lugar en un hotel de Barcelona, donde Deco mantuvo una reunión con Ali Barat, representante de numerosos futbolistas, entre ellos Denzel Dumfries. Durante el encuentro, el nombre del lateral neerlandés apareció de manera informal sobre la mesa, aunque siempre bajo una misma condición: que Koundé abandonara el club. El director deportivo azulgrana pidió información del jugador y, aunque a día de hoy no es, ni mucho menos, una prioridad para el equipo azulgrana, sí dejó comunicó al entorno del jugador que solo podría ser posible acometer un fichaje en esa posición en caso que el galo dejara el club.

Una situación muy similar se produce con Marc Cucurella. Tal y como ya ha contado este periódico, el internacional español mantiene el interés del área deportiva azulgrana y su entorno conserva una comunicación fluida con Deco. Aunque Cucurella actúa habitualmente en el lateral izquierdo, su nombre está relacionado con una planificación más amplia de la defensa.

La explicación pasa por Eric García. El polivalente futbolista ya ha mantenido conversaciones con Hansi Flick y cuenta con la confianza del técnico alemán para ocupar el lateral derecho durante la próxima temporada. De hecho, el entrenador considera que puede tener un papel muy importante en esa posición. Si finalmente Koundé saliera, el Barça dispondría de más margen económico para reforzar otras zonas de la defensa y estudiar operaciones como la de Cucurella.

Por ahora no hay ninguna decisión definitiva, pero sí una realidad clara: todos los movimientos que el Barça está explorando para el lateral derecho dependen directamente del futuro de Jules Koundé.