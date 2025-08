El Barça escuchará ofertas por Casadó

Tanto el director deportivo, Deco, como el entrenador, Hansi Flick, han dejado claro estos días que hay demasiados jugadores en ciertas posiciones. Uno de los overbookings más evidentes está en el centro del campo y, por ello, el Barça está por la labor de intentar alguna salida. 'La Vanguardia' confirma que el club blaugrana escuchará ofertas por Casadó, algo que avanzó 'SPORT' hace unas semanas cuando el Chelsea pidió precio por el futbolista. Se vinenen días intensos.

La situación de Marc Casadó va a ser complicada este curso al igual que sucedió durante el tramo decisivo de la pasada temporada en la que el centrocampista también tuvo una lesión. Pero es evidente que Casadó desapareció del equipo a partir de enero cuando Flick apostó claramente por Frenkie de Jong, algo que también va a suceder este curso.

El Barça dispone de un centro del campo superpoblado y con dos intocables claros: De Jong y Pedri. A partir de ahí, Flick deberá elegir entre Dani Olmo, Gavi, Fermín, Casadó y un Marc Bernal que en septiembre comenzará a jugar y que es la clara apuesta de futuro del club y de Flick. No habrá sitio para todos y Casadó podría ser uno de los damnificados.

El Barça estaba por la labor hace unos meses de mejorarle el contrato, pero ahora las cosas han cambiado y sí se le ha comunicado a su entorno que si llega una buena propuesta para todas las partes, el club le facilitaría una salida por muy dolorosa que sea. Casadó es un canterano muy querido por el entorno, pero sería un mal negocio para todos que siguiera sin tener minutos ya que su progresión se pararía y su tasación se desplomaría.

Por el momento, Casadó no tiene intención alguna de abandonar el Barça. Está viviendo el sueño de jugar en el club de su vida y va a luchar por tener minutos. Otra cosa sería que de aquí a enero no tuviese nada de protagonismo y se pudiera abrir otro escenario.

Pero los tiempos no casan para todas las partes, ya que el Barça necesita ahora una buena venta para certificar de una vez por todas la regla del 1:1 y no tener problemas para inscribir jugadores. Y la idea del club es vender bien para completar la plantilla con algún fichaje quirúrgico. Y Casadó no es el único candidato, ya que Christensen o Fermín también tienen propuestas.

La tasación actual de Casadó es de 30 millones de euros, impulsado por el fulgurante inicio de la pasada temporada, que le catapultó como internacional absoluto. Eso sí, a partir de enero prácticamente no jugó casi nada. El Chelsea estaba dispuesto a pagar algo más que esos 30 millones de euros, una cifra que en el Barça verían con buenos ojos. Habrá que ver si Hansi Flick habla con el futbolista para aclarar su situación y en agosto acaban pasando cosas.