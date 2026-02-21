El Barça no puede dejar escapar el 'regalo' del Madrid

El liderato de la Liga es una montaña rusa. El Real Madrid recuperó la punta de la clasificación hace menos de una semana tras la derrota del FC Barcelona en Girona y seis días después los culés pueden volver a verse en lo más alto si ganan al Levante en casa.

Los de Flick no pueden fallar tras el ‘regalo’ blanco en Pamplona. Y para ello tendrán un rival, ‘a priori’ asequible. El conjunto ‘granota’ está en descenso, lleva cuatro partidos seguidos sin ganar y nunca ha ganado en el Spotify Camp Nou. Todo ha cambiado en apenas siete días para el Barça.

Alineaciones probables del FC Barcelona - Levante / SPORT

'Regalo' del Madrid

El equipo de Álvaro Arbeloa no fue capaz de dominar a Osasuna y un gol en el añadido de Raúl García tras un grave error de Ceballos.

Y es que la leve mejora que se había visto del Madrid en estos duelos no dejó de ser más que un espejismo. Los mismos errores que cometió Alonso los está repitiendo Arbeloa. Y el salmantino es incapaz de sentar a Mbappé o Vinicius cuando estos no dan el nivel.

Vinicius reacciona tras el gol de Osasuna / Associated Press / LaPresse

Además, el Madrid está sufriendo algo de lo que el Barça se salvó a última hora: el play-off de la UEFA Champions League. La eliminatoria ante el Benfica ha terminado pasando factura a los de Arbeloa. En lo anímico y en lo físico. El salmantino quiso dar descanso a jugadores importantes como Rüdiger o Trent Alexander-Arnold para que llegasen al máximo nivel a la vuelta y terminó pagando esas rotaciones muy caras en El Sadar.

El Barça tendrá una semana libre para preparar el siguiente duelo tras el Levante, mientras que los blancos deberán sudar ante Mourinho. Pequeñas diferencias de calendario que pueden terminar siendo claves en una temporada tan ajustada como la actual.

Un regreso esperado

Flick sabe que deben mejorar la imagen de los últimos dos encuentros. El Barça cayó ante el Atlético en Copa y ante el Girona en Liga. Dos derrotas consecutivas que complicaban dos títulos que parecían muy cerca. Ahora la derrota del Real Madrid vuelve a abrir una ventana para los culés.

El alemán recuperará a una de sus piezas claves para la causa, seguramente la más importante para su esquema. Pedri volvió a la convocatoria y podría tener sus primeros minutos tras un mes lesionado.

Pedri y De Jong, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

El canario es importantísimo para el Barça, algo que todos ya conocíamos, pero que se ha intensificado tras estos últimos malos resultados y la incapacidad del Barça de dominar los encuentros de la misma manera que cuando el mago tinerfeño está sobre el terreno de juego.

Sensaciones diferentes

A pesar de que el Barça viene de dos derrotas consecutivas y el Real Madrid venía de cuatro triunfos seguidos, las sensaciones son favorables a los culés. Las palabras de Flick en rueda de prensa demuestran que el vestuario está unido y con ganas de revertir la situación: “Hemos hablado de lo que hay que mejorar. Todo el mundo está convencido de lo que debemos hacer”. Mientras que las sensaciones en la capital no siguen la misma línea: “Espero que la derrota no nos suponga nada a nivel mental; en cuatro días nos la volvemos a jugar”, explicó Álvaro Arbeloa tras caer derrotado en Pamplona.

Hansi Flick en la rueda de presna / Alberto Estévez

Además, la incapacidad de mantener el liderato más de una semana seguida puede terminar afectando a la confianza de los jugadores merengues.

El Barça lo tiene todo de cara para poder dar un golpe encima de la mesa y recuperar el liderato tan solo una semana después, pero para ello deberán superar primero al Levante. Las ligas se ganan en este tipo de encuentros.