El Barça, el equipo más 'pipiolo' de la Liga

Ya fue el curso pasado el FC Barcelona una reivindicación de aquello de la juventud, divino tesoro. Hansi Flick cogió a un puñado de chavales que apenas pasaban de los 20 años (junto con una selección de perfiles más experimentados) y lo convirtió en una máquina de competir. Supo conjuntar a la perfección el hambre y la irreverencia de la adolescencia con el saber estar y el temple de futbolistas como Lewandowski, Koundé, Szczesny o Frenkie de Jong.

La media de edad de la plantilla azulgrana la temporada anterior fue de 23,3 años, la más baja, con diferencia, de la Liga. Cubarsí (17), Lamine (17), Héctor Fort (18), Gavi (21), Pedri (21), Fermín (21), Casadó (21), Ferran (24), Balde (21), Gerard Martín (22) o Bernal (17), acumulaban muchísima inexperiencia, sí, pero un talento y una motivación que Hansi supo canalizar a las mil maravillas.

NUEVA HORNADA DE JÓVENES

Este 'baby Barça' es algo más experimentado de cara a este nuevo curso. Si bien el técnico de Heidelberg ha añadido a esa plantilla a elementos jovencísimos (ahora ya generación 2008) como Toni y Guille Fernández, de 17 años cada uno, a Jofre Torrents (18), a Dro (17), a Bardghji (19). Este Barça sigue siendo muy joven, pero, según datos de 'Transfermarkt', ha envejecido dos años de media respecto a la pasada campaña (25,5).

Roony Bardghji, único fichaje del FC Barcelona pendiente de inscripción / Valentí­ Enrich

Es un dato con asteriscos, puesto que en el listado de futbolistas no aparecen ni Jofre, ni los primos Fernández ni Dro, que rejuvenecerían bastante las cifras. Por ahora, es verdad que ninguno tendrá ficha del primer equipo. Y sí aparecen, por ejemplo, Iñaki Peña (se marcha cedido al Elche), que tiene 26 años, Marc-André Ter Stegen (no está inscrito por lesión de larga duración y tiene 33) u Oriol Romeu, con 33 y negociando su rescisión.

SZCZESNY Y LEWY, LOS MÁS VETERANOS

Szczesny (35) y Lewandowski (37) son los dos futbolistas más veteranos del plantel que dirige Hansi Flick. Los más jóvenes, de nuevo Bernal, Cubarsí y Lamine Yamal, los tres con 18 años de edad. Se ha añadido, como 'pipiolo', un Roony Bardghji que todavía no ha podido ser inscrito y que cuenta con 19.

Robert Lewandowski, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

El Barça es el más joven de los 20 clubes que forman la Liga EA Sports (25,5) por delante de la Real Sociedad (25,6) y del Real Madrid, que cierra este podio con 25,7 años de media. Son los tres únicos equipos con medias por debajo de los 26 años. La plantilla más veterana de todas, la del Real Oviedo con casi 29 años (28,9) con el Betis como segundo más 'viejo' con 28,6. El Madrid es el club con más valor de mercado (1.4 billones de euros) por delante del Barça (1,13).