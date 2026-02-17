El Barça, el equipo más perjudicado por el VAR en LaLiga: lidera la clasificación de errores arbitrales

Los errores del Barça, no solo en los dos últimos partidos frente a Atlético y el Girona, que le han costado poner en peligro la Copa y perder el liderato de LaLiga, son incuestionables. Pero la acumulación de errores cometidos por el VAR o en la gestión del VAR en los últimos encuentros contra el conjunto de Hansi Flick se van acumulando y de ahí la queja que envió la entidad blaugrana en forma de carta.

'Archivo VAR' realiza un informe al finalizar cada jornada de LaLiga en el cual recoge todos los errores del VAR que se registran en los diferentes partidos y realiza una clasificación de los equipos más perjudicados. Pues bien, tras el Girona-Barça de este pasado lunes 16 de febrero, el equipo de Hansi Flick encabeza la tabla de agraviados de manera holgada, para su desgracia. Según ha contabilizado esta web, acumula diez decisiones incorrectas, nueve de ellas correspondientes al fuera de juego semiautomático. Es decir, la mitad de los fallos tecnológicos registrados en toda la competición, seis en total, han afectado al mismo equipo, aseguran.

La mitad para Real Madrid y Real Sociedad

Los siguientes daminficados, a mucha distancia, serían Real Madrid y Real Sociedad, con cinco errores acumulados cada uno, aunque el impacto no ha sido el mismo para ambos. Los 'txuri urdin' han visto cómo estos fallos le costaban hasta cinco puntos.

En el ranking Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, Espanyol y Deportivo Alavés marcan el siguiente escalón en esta clasificación de 'Archivo VAR' de los equipos más damnificados por los errores del VAR, con cuatro equivocaciones en su contra. Curiosamente, el Villarreal sería hasta el momento el único conjunto que no se habría visto penalizado por un error del VAR.

Según recogen en su web, a la hora de recopilar los errores y realizar la clasificación tienen en cuenta los siguientes parámetros: Goles anulados de forma errónea, goles validados de forma errónea, penaltis no señalados de forma errónea, penaltis señalados de forma errónea, tarjetas rojas directas mostradas de forma correcta, tarjetas rojas directas mostradas de forma errónea y confusiones de identidad.