El Barça ya es el equipo de los hat tricks: Lewandowski, Ferran Torres, Lamine... y ahora también Raphinha

Los tres goles que Raphinha firmó ante el Sevilla sirvieron no solo para sacar adelante con cierta comodidad el partido ante el equipo andaluz: también confirmaron un dato especialmente relevante sobre el Barça de esta temporada, directamente relacionado con los hat tricks, esa suerte teóricamente reservada solo a los grandes delanteros.

A falta de uno, dos o tres jugadores, el Barça puede presumir esta temporada de contar ya con cuatro futbolistas autores de un triplete. La cifra no es menor: el conjunto azulgrana no lo lograba desde la temporada 1959-60, según los datos de Pedro Martín, analista de Cope. En aquella ocasión, habían sido Evaristo, Suárez, Eulogio y Vergés los autores de los tripletes en Liga.

Ahora, 66 años después de aquella temporada, el Barça también cuenta con cuatro jugadores dueños de un hat trick: lo habían firmado Ferran Torres, Lamine y Lewandowski. Y ante el Sevilla se sumó Raphinha, en un momento especialmente oportuno para él, ya que el brasileño no había estado demasiado acertado de cara a puerta en los últimos partidos.

Un especialista de primerísimo nivel

El primer hat trick de la presente Liga lo firmó Lewandowski, un auténtico especialista en esta suerte. Llegó el 9 de noviembre, en Vigo ante el Celta.

Asusta repasar las cifras de tripletes del delantero polaco, que ya lleva 36 hat tricks en su carrera: 6 en la Champions League, donde es el tercer jugador con más hat-tricks del torneo. Y 19 entre la Bundesliga y la Liga española.

LaLiga: FC Barcelona - Sevilla, en imágenes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ferran también se une al club

El siguiente en unirse al club del triplete fue Ferran Torres: lo hizo ante el Betis, el 6 de diciembre, también fuera de casa, en el campo del Betis.

Y más tarde, Lamine Yamal, ya ante su propio público, en el choque ante el Villarreal.

"Un partido espectacular"

Raphinha se unió al club ante el Sevilla, y por la vía rápida. A los 21 minutos de partido, el '11' del Barça ya llevaba dos goles.

"El balón está guardado", bromeó el brasileño en DAZN.

"Hemos controlado bien el partido, con los tres goles en la primera parte hemos podido hacerlo, buscando los espacios; creo que lo hemos hecho bien, aunque tenemos que tener más atención para no encajar esos dos goles".

"Hemos hecho un partido espectacular; jugando así es difícil que nos ganen", añadió.