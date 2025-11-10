El Barça es el equipo que más golpea la madera en las cinco grandes Ligas

Tras ganar por 2-4 al Celta, la sensación de mejora se ha incrementado entre los aficionados respecto al equipo, pero la victoria en Balaídos no solo sirvió para acercarse al Real Madrid, primer clasificado en LaLiga, sino también para mantenerse líderes en un peculiar aspecto: darle al palo.

Marcus Rashford y Lamine Yamal chutaron contra la madera, uniéndose a una larga lista de jugadores culers que han perdonado goles por centímetros esta campaña.

Las mejores imágenes del Celta - Barcelona / Jose Lores / Marta G. Brea

Más palos que cualquier otro

Con 15 remates al poste, el conjunto dirigido por Hansi Flick se mantiene como primer clasificado en esta lista, pues equipos como Bayern de Múnich y AC Milan han sido superados por los azulgranas en este fin de semana. Tras el partido ante el Brujas, catalanes, alemanes e italianos estaban empatados a 13 remates a los palos. Los bávaros, en su empate contra el Unión Berlín por 2 a 2, solo lograron sumar uno más a 'la colección', a cargo de Luis Díaz en el minuto 45. Por su parte, el conjunto milanista no aumentó sus cifras ante el Parma, en un partido que también finalizó con empate a dos.

Los palos por competición, jugador que más tira contra la madera y el desglose

Desglosando los remates al palo por competiciones, los culers suman 12 en la competición doméstica y tres en UEFA Champions League, mientras que el jugador con más infortunio en este aspecto es Ferran Torres, con cuatro golpeos contra los travesaños.

En total, el Barça sumó remates contra los postes ante el Mallorca, con dos a cargo de Raphinha y Dani Olmo; Levante, con Ferran Torres como protagonista; Valencia, con el propio Ferran como desafortunado; Getafe, repitiendo el tiburón; Oviedo, cuando Rashford y otra vez el ex del Valencia estuvieron cerca de aumentar el marcador; Real Sociedad, con un fallo de Lewandowski a puerta vacía; Girona, con potentes remates de Rashford y Fermín; Brujas, con hasta tres palos a cargo de Eric, Lamine y Fermín, y los dos ya comentados ante el Celta de Vigo.

Ferran Torres, en la acción del segundo gol contra el Elche / DANI BARBEITO

Como aspecto positivo, solo en un partido el equipo de Hansi Flick debió lamentarse en el marcador por perdonar ocasiones por tan poco margen, justamente ante el Brujas en el último choque europeo, en un partido que terminó con empate a tres y en el que de haber tenido solo algo más de puntería se podrían haber sumado los tres puntos.