El Barça ya sabe con qué equipación jugará la final de la Supercopa

El FC Barcelona de Hansi Flick se medirá al Real Madrid en la final de la Supercopa de España este domingo, después de que los blancos vencieran al Atlético de Madrid en semifinales por 2-1 y de haber goleado los culers al Athletic Club por 5-0 en el otro lado del cuadro. No obstante y más allá de la importancia del título, uno de los temas que más se han comentado en clave azulgrana de la aventura por Arabia es el estreno de una nueva equipación, la cuarta esta temporada.

Pese a que el diseño es innovador y conmemora la mítica victoria por 0-3 ante el eterno rival en el día que el Santiago Bernabéu aplaudió a Ronaldinho, la elástica no ha terminado de entrar por los ojos de algunos aficionados, que han criticado con dureza la vestimenta. Con tres colores donde destacan los dos tonos diferentes de azul, las franjas no son paralelas, sino que imitan la trayectoria que Samuel Eto'o y Ronaldinho en sus dos goles recorrieron para anotar en aquel mítico choque, o eso es lo que se explicó desde el club. Además, como detalle y guiño a ese partido, los minutos en los que se produjeron los goles aparecen en la parte interna del cuello. Ahora, más de dos décadas después, el Barça utilizará una camiseta conmemorativa de aquel día para enfrentar, de nuevo, al Real Madrid.

Estreno con victoria en semifinales

Aun cuando se había anunciado hace algunos meses, no fue hasta el pasado miércoles cuando el conjunto azulgrana decidió estrenar la equipación, en semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club. En la primera vez, no se puede decir que no trajera suerte, ya que con goles de Raphinha por partida doble, Fermín López, Roony Bardghji y Ferran Torres los de Hansi Flick golearon al equipo dirigido por Ernesto Valverde con un contundente 5-0.

Una cosa es segura, independientemente de que el diseño entre o no por los ojos, en caso de vencer al Real Madrid en la final, la cuarta equipación será recordada por ser la vestimenta con la que el Barça ganó su decimosexta Supercopa de España, algo no menor.