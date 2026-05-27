¡El Barça envía una oferta formal de 70 millones al Newcastle por Anthony Gordon!

El Barça quiere dar un paso al frente definitivo por Anthony Gordon. Según ha podido saber SPORT, el club azulgrana ya ha enviado una oferta formal de 70 millones de euros para intentar cerrar el fichaje del internacional inglés y adelantarse a otros grandes clubes europeos como el Bayern de Múnich o el Liverpool.

La dirección deportiva azulgrana considera que el extremo del Newcastle es una prioridad absoluta para reforzar la parcela ofensiva del equipo de Hansi Flick. En el club entienden que Gordon reúne un perfil muy difícil de encontrar actualmente en el mercado por edad, rendimiento, versatilidad y margen de crecimiento. A sus 25 años, el atacante británico puede actuar tanto como extremo izquierdo como por el centro del ataque, una polivalencia que convence especialmente al técnico alemán.

De hecho, Flick ya dio hace días luz verde a la operación y considera que el futbolista encajaría perfectamente en su idea de juego por capacidad física, agresividad en la presión, velocidad y facilidad para atacar espacios. El entrenador alemán cree además que Gordon todavía tiene margen para dar un salto más en su rendimiento dentro de un contexto ofensivo como el del Barça.

Optimismo en el Barça

Las sensaciones en el club tras los últimos contactos han sido especialmente positivas. Deco y Bojan Krkic viajaron recientemente a Inglaterra para avanzar en varias operaciones de mercado, pero uno de los nombres centrales de la agenda fue precisamente el de Anthony Gordon. Ambos dirigentes regresaron a Barcelona con muy buenas sensaciones tras las conversaciones mantenidas durante el viaje.En el Barça consideran clave actuar con rapidez para evitar que otros clubes con mayor capacidad económica puedan tomar ventaja en las próximas semanas.

Otro de los factores que más optimismo genera en el Camp Nou es la predisposición del futbolista. Los contactos desvelados por SPORT en una reunión presencial celebrada en Barcelona hace altrededor de un mes entre representantes del jugador y miembros de la dirección deportiva azulgrana fueron muy positivos. En ese encuentro, el entorno del internacional inglés transmitió que Gordon vería con muy buenos ojos vestir la camiseta azulgrana pese a tener contrato con el Newcastle hasta 2030.

El elevado precio de salida sigue siendo el principal obstáculo de una operación compleja, pero en el Barça creen que la voluntad del jugador puede acabar siendo determinante para acercar posturas y facilitar una negociación que ya ha entrado en una fase mucho más seria.