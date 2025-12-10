El Barça envía un informe a la UEFA con los desperfectos causados por la afición del Eintracht

Aunque en el FC Barcelona acabaron satisfechos por el éxito de todas las decisiones que se tomaron para que la afición del Eintracht no volviese a tomar el Spotify Camp Nou como hizo en 2022, cuando unos 30.000 aficionados alemanes tomaron las gradas, también hay indignación por el comportamiento de un buen número de los 2.300 seguidores del Eintracht que fueron ubicados en la zona reservada para la afición visitante.

El comportamiento de la afición del Eintracht fue inaceptable. Encendieron hasta siete bengalas, lanzando algunas de ellas contra los aficionados azulgranas, rompieron mamparas de separación entre aficiones y lanzaron todo tipo de objetos, mecheros, monedas, botellas y vasos con cerveza y también con orina, lo que provocó que algunos seguidores del Barça se marchasen a sus casas en pleno partido con el miedo en el cuerpo y la intervención policial, que llegó algo tarde a la zona. En este sentido, los Mossos d'Esquadra echaron a 17 aficionados alemanes del Spotify Camp Nou.

Durante este miércoles, empleados del FC Barcelona han examinado la zona. Además de las mamparas rotas, han encontrado muchos asientos arrancados y los lavabos vandalizados, algunos de ellos rotos y com multitud de adhesivos del club alemán. En el Barça han decidido realizar un inventario de los destrozos y enviárselo a la UEFA para que actúe y obre en consecuencia, esperando una sanción ejemplar para la afición del Eintracht, que debería ser castigada sin poder viajar, algo que ya le pasó a la del Barça.

Por lo que hace referencia a la reventa, el club azulgrana informa que detectó unos 500 casos sospechosos entre entradas compradas por socios y abonos. Los controles de seguridad funcionaron, aunque algunos seguidores alemanes los lograron sortear para instalarse en la grada local. No fueron muchos y desde el Barça se quiere agradecer a sus aficionados que identificasen a los infiltrados para que pudiesen ser expulsados por la seguridad del estadio. Calculan en el FC Barcelona que unos mil aficionados del Eintracht viajaron sin entrada.

Desde el club azulgrana también quieren dejar que todos los casos de socios con indicios de reventa serán enviados a la Comisión de Disciplina para que sancione a los socios si las sospechas quedan confirmadas.