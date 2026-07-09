El Barça envía a Bardghji al mercado y el regreso de Rashford, casi imposible

El Barça ha actuado de forma sorpresiva en este mercado con sus fichajes ofensivos. Primero llegó Anthony Gordon en una operación relámpago por la que se abonarán unos 80 millones de euros y el club blaugrana ha decidido concretar ahora el fichaje de Adeyemi, una oportunidad de mercado que vendrá para aportar desde la banda derecha. Esta última incorporación provocará daños colaterales en el mercado con algunos futbolistas. El Barça va a enviar ya directamente a Roony Bardghji al mercado y a ser posible a través de una venta, mientras que las opciones para repescar a Rashford quedan drásticamente reducidas a pesar de la voluntad del jugador.

Adeyemi deberá ganarse un puesto, pero a priori llega para ser fondo de armario en una plantilla con mucha pólvora por las bandas. Es por ello que el club blaugrana, recogiendo la petición del propio futbolista, le abrirá las puertas a Bardghji, un futbolista con el que se sigue confiando pero que deberá salir sí o sí en este mercado estival. La próxima semana, el jugador y el club se reunirán para encontrar la mejor solución pero en el Barça priorizarían ahora una venta con opción de recompra o una venta pura y dura. Hay opciones encima de la mesa, pero será el propio jugador el que acabe tomando la decisión aunque en el club blaugrana esperan que haya un ingreso importante.

Hasta el momento, varios clubs de la Premier League se han interesado por su situación y todo indica que éste sería el mejor escenario para todas las partes. En Italia, también la Juventus ha preguntado y otros clubs con menor potencial económico como el Ajax o el Oporto también lo han hecho, pero el Barça busca un traspaso, por lo que lo más probable es que su futuro esté en Inglaterra salvo que el Borussia Dortmund lo pida en la negociación por Adeyemi.

El caso de Rashford es más crudo. La llegada de Adeyemi completa absolutamente las bandas ofensivas del club blaugrana y solo una carambola podría dejarle de nuevo en el club blaugrana. O bien una improbable venta de Raphinha o bien que no se consiga el fichaje del ansiado '9' y se acabe apostando por su polivalencia son las dos únicas opciones que permitirían su vuelta. El inglés ha quedado algo tocado por estos movimientos del Barça ya que dejó claro a Hansi Flick su disponibilidad para seguir.

Ha pesado mucho en el Barça el alto salario del jugador y la intransigencia del Manchester United a rebajar el precio de un traspaso o a negociar su cesión por una temporada más. Queda mercado por delante y habrá que ver si hay más movimientos, pero Rashford empieza a tener claro que su futuro en el Barça es ya muy negro.