El Barça, entusiasmado con el fichaje de Adeyemi

La operación Karim Adeyemi entra en su fase decisiva y el optimismo se ha disparado en las oficinas del FC Barcelona. Según ha podido saber SPORT, en el club se ha valorado especialmente la actitud mostrada por el atacante, que, en cuanto tuvo constancia del firme interés del Barça, congeló cualquier negociación para ampliar su contrato con el Borussia Dortmund —vigente hasta 2027— y rechazó otras propuestas con el objetivo de concentrarse exclusivamente en su desembarco en el Spotify Camp Nou.

La determinación de Adeyemi y su voluntad inequívoca de vestir la camiseta blaugrana han sido factores clave para terminar de convencer a la dirección deportiva. Su predisposición facilitó las conversaciones con el Borussia Dortmund y permitió acelerar unas negociaciones que, a día de hoy, se encuentran prácticamente cerradas.

Flick, el gran impulsor de la operación

Hansi Flick ha desempeñado un papel fundamental en el fichaje. El técnico alemán conoce a la perfección a Adeyemi, a quien hizo debutar con la selección absoluta de Alemania, y siempre ha sido un firme admirador de sus condiciones. Cuando la posibilidad de incorporarlo llegó a su mesa, no dudó en dar luz verde a la operación y presionó internamente para agilizarla, convencido de que puede sacar la mejor versión de un futbolista con un enorme potencial.

Karim Adeyemi, internacional con Alemania / 'X'

Flick contempla a Adeyemi como un extremo puro. Su llegada responde a la necesidad de incorporar velocidad, profundidad y capacidad de desequilibrio por la banda, además de ofrecer una alternativa de garantías para dosificar a Lamine Yamal en una temporada marcada por la acumulación de partidos.

Su fichaje, además, complica el panorama para futbolistas como Roony Bardghji, aunque no modifica la hoja de ruta del club en la búsqueda de un delantero centro. En ese sentido, el gran sueño de la dirección deportiva sigue siendo Julián Álvarez.

Acuerdo cerrado y viaje inminente

Las negociaciones entre el Barça y el Borussia Dortmund han avanzado de forma rápida y satisfactoria para ambas partes. El acuerdo contempla un desembolso cercano a los 22 millones de euros fijos, a los que se añadirían hasta 7 millones más en variables vinculadas al rendimiento individual y colectivo del jugador. Además, el conjunto alemán se reservará un 20 % de la plusvalía de una futura venta. Adeyemi firmará un contrato para las próximas cinco temporadas.

Adeyemi, nuevo fichaje del Barça / SPORT

La planificación del club pasa por que el futbolista llegue a Barcelona este miércoles a las 4.15 de la tarde y se someta el jueves por la mañana al reconocimiento médico previo a la firma. Los servicios médicos pondrán especial atención a los problemas musculares que ha arrastrado en las últimas campañas. Si supera las pruebas sin incidencias, rubricará su contrato y quedará vinculado oficialmente al FC Barcelona.

La fecha de su presentación oficial aún no está cerrada y dependerá de la agenda del presidente Joan Laporta, desplazado actualmente a Dallas para seguir de cerca el Mundial de 2026.