El Barça se ha ejercitado esta mañana a puertas abiertas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la previa del partido de mañana ante el Newcastle United en el Spotify Camp Nou. La gran novedad ha sido la visita del presidente, Joan Laporta, recientemente reelegido. El máximo dirigente ha acudido a las instalaciones de Sant Joan Despí acompañado por Rafa Yuste y por el responsable de comunicación Gabriel Martínez. Ya el interior, y con una gran presencia de medios esperándolo en su llegada, Laporta ha querido saludar a los jugadores y transmitirles ánimo de cara a un partido clave en el que el Barça necesita ganar tras el empate de la ida.

En el plano deportivo, Hansi Flick ha podido contar con varias caras conocidas del filial como Tommy Marqués, Xavi Espart, Diego Kochen y Álvaro Cortés. Precisamente este último ha recibido un paseo un pasillo de 'collejas' para celebrr su con su renovación hasta 2028. Tal y como ha contado Sergi Capdevila esta misma mañana en este periódico, el futbolista renovará hoy mismo para extender su contrato. También han estado presentes en la ciudad deportiva varios jugadores que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, como Alejandro Balde, Jules Koundé, Frenkie de Jong y Andreas Christensen, que continúan con su proceso de recuperación.

De cara al encuentro de mañana, no se esperan grandes sorpresas en el once. Flick apostará por su equipo de gala en un partido en el que el Barça se juega seguir adelante tras el 1-1 de la ida. El técnico alemán, además, está a punto de renovar su contrato hasta 2028, tal y como informó SPORT y confirmó el propio Laporta en declaraciones a RAC1.

"Nos gusta siempre que tenga un año más de margen en su contrato. Me gustaría todo este mandato con Hansi Flick. Es un hombre joven, con mucha energía, que está contento en el club y en la ciudad. Su continuidad sería un signo de estabilidad y demostraría que estamos ganando y avanzando en la dirección correcta".

Todo listo, por tanto, para una noche importante en el Camp Nou, con el equipo centrado en lograr una victoria que le permita seguir avanzando de ronda en una competición que últimamente se le ha resistido al Barça. Sin embargo, en el seno de la entidad hay máximo optimimo y se ven completamente capaces de lograrlo.