El Barça ya entrena con la mirada puesta en la remontada ante el Atlético

El Barça ha regresado hoy al trabajo tras imponerse ayer al Villarreal por 4-1 en el Spotify Camp Nou. El equipo, que ofreció una versión muy sólida como la ya mostrada en las dos últimas jornadas de Liga, atraviesa un dulce momento que se nota en el ambiente del vestuario. El equipo de Flick ha completado esta mañana una sesión suave de recuperación para empezar a preparar desde ya los aspectos tácticos del exigente duelo del próximo martes ante el Atlético de Madrid, en el que el Barça está obligado a remontar el 4-0 encajado en la ida.

En el entrenamiento no han estado presentes los lesionados Frenkie de Jong y Andreas Christensen, que siguen con sus procesos de recuperación. El resto de la plantilla, sin novedades, ya trabaja con máxima intensidad y el vestuario percibe que el equipo ha recuperado confianza y competitividad tras dos actuaciones convincentes en Liga. Además, el partido del martes no contará finalmente con la licencia 1C, por lo que no podrá disputarse ante más de 60.000 aficionados. El barcelonismo, aun así, prepara una noche grande con la convicción de que la remontada es posible.

En pleno proceso electoral y con un resultado que puede marcar el devenir de la temporada, el Barça se ve con opciones reales de remontar. Y, en caso de no lograrlo, en el vestuario azulgrana se han propuesto ofrecer, independientemente del resultado, una imagen firme y competitiva que confirme que esta plantilla es fiable y está preparada para pelear hasta el final.

Con solo ver las declaraciones postpartido de varios jugadores ayer, queda claro que la plantilla cree firmemente en conseguirlo. De hecho, futbolistas como Lamine Yamal recordaron ayer en redes el mensaje que popularizó Neymar Jr. antes del histórico 6-1 ante el Paris Saint-Germain: “1% de posibilidad, 99% de esperanza”, desatando la locura en redes sociales entre todos los aficionados que contemplaban la remontada como algo improbable.

El gran momento de Bernal

El jugador de Berga se ha ido ganando su sitio poco a poco en los planes del técnico alemán desde que dejó atrás la lesión. Aprovechó su oportunidad cuando entró en el once y, desde entonces, se ha asentado en el equipo, convenciendo al técnico con su rendimiento.

En esta pelea por el centro del campo, Marc Casadó ha tenido menos participación en las últimas semanas. Flick explicó que no pudo completar una semana entera de entrenamientos y que se perdió alguna sesión, algo que ha influido en la decisión. “Bernal está por delante, está en mejor momento. Nos da estructura con el balón… me gusta lo que veo de él”, señaló el técnico.