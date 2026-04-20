El Barça entra en un negocio millonario: lanza su canal oficial de segunda vida de merchandising

El FC Barcelona ha anunciado el lanzamiento de su primer canal oficial de segunda vida de merchandising tras cerrar un acuerdo estratégico con Drelife y a través de Barça Licensing & Merchandising (BLM). La iniciativa busca ordenar un mercado que, hasta ahora, funcionaba al margen del club y sin garantías de autenticidad.

Según explica el Barça en un comunicado, la reventa de las camisetas azulgranas, "una memoria colectiva construida a lo largo de generaciones", se producía en canales informales sin control del club ni retorno económico. Con este nuevo proyecto, el Barça pretende recuperar ese valor y ofrecer un entorno oficial que garantice autenticidad, calidad y trazabilidad.

La operación se articula a través del Barça Innovation Hub, que ha formalizado su entrada como socio inversor en Drelife, una start-up barcelonesa especializada en soluciones de economía circular aplicadas al retail. Con esta inversión, la compañía pasa a formar parte del ecosistema tecnológico del club, convirtiéndose en la decimoquinta empresa de su portafolio.

El papel de BLM será clave en el desarrollo del proyecto, ya que será el encargado de operar este nuevo canal como una extensión directa de la tienda oficial del club. De este modo, el Barça no solo controlará el proceso de reventa, sino también los datos generados por los usuarios, como hábitos de compra, perfiles de coleccionistas o demanda de productos concretos, considerados activos estratégicos para la entidad.

Las nuevas camisetas a la venta en la Botiga del Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Un mercado que mueve millones

El club destaca que el mercado global de segunda vida de merchandising deportivo "crece a doble dígito y mueve miles de millones de euros anuales", pese a que hasta ahora los clubes no participaban directamente en él. Con esta iniciativa, el FC Barcelona se posiciona como uno de los primeros en estructurar este segmento, creando una nueva vía de ingresos recurrentes a partir de productos ya existentes.

Àngel Riudalbas, directivo responsable del BIHUB, subrayó el carácter innovador del proyecto: "Impulsaremos una iniciativa pionera en la industria deportiva que nos permitirá abrir nuevas vías de negocio para el club y convertir nuestro ecosistema de retail en un modelo más eficiente y rentable".

Por su parte, el CEO de Drelife, Alberto Miralles, destacó el alcance del acuerdo: "Es la oportunidad de construir un modelo pionero que puede redefinir la relación entre los clubes y sus activos de retail".

Con este movimiento, el Barça busca integrar la economía circular en su estrategia comercial, reforzar el vínculo con su afición y liderar un nuevo nicho dentro de la industria deportiva global.