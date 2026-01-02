El Barça enfría la opción Cancelo

El fichaje de João Cancelo por el Barça está, a día de hoy, bastante complicado. El principal obstáculo sigue siendo el elevado salario que percibe el lateral portugués en Arabia Saudí, una cifra que se aleja mucho de las posibilidades actuales del club azulgrana, y a ello hay que sumarle que en el staff azulgrana no terminan de verle mucho encaje.

El Barça sondeó la opción después de conocer, a través de Jorge Mendes, que el futbolista no tiene intención de continuar en el Al Hilal y que su prioridad es regresar a Europa. Sin embargo, Cancelo está cobrando alrededor de 15 millones de euros netos por temporada, un salario inasumible para el Barça. Aunque el club saudí podría asumir una parte importante de la ficha, incluso con esa ayuda la operación sigue siendo muy compleja, ya que el sueldo que debería asumir el Barça continuaría siendo muy elevado.

La gran prioridad: el defensa central

En la cumbre desvelada por SPORT que hubo entre el agente de Cancelo y el presidente Laporta, se habló informalmente de la situación del futbolista portugués y se concluyó que dentro del club no hay consenso total sobre la conveniencia de la operación. Además, en el Barça tienen claro que la prioridad del mercado es reforzar el eje de la defensa.

La dirección deportiva trabaja con un perfil muy definido: un central, a poder ser zurdo, con buena salida de balón, fuerte en el juego aéreo y que sea una apuesta fiable, no una operación de riesgo. Hansi Flick fue claro este viernes en rueda de prensa al señalar que quiere un central de garantías, consciente de que tendrá minutos desde el primer momento.

Mientras tanto, el Inter de Milán es el club que, ahora mismo, aparece mejor posicionado para intentar el fichaje de Cancelo. El conjunto italiano estaría dispuesto a asumir aproximadamente la mitad de su salario, aunque la operación no está cerrada. Aun así, en estos momentos, el Inter es el escenario más viable para el futuro del lateral portugués.