El Barça enfría la opción Bernardo Silva: el salario sube y el portugués negocia a varias bandas

Bernardo Silva solo llegará al Barça si es con unas condiciones económicas muy favorables y si el club blaugrana logra solventar varias salidas durante este mercado de fichajes. Las condiciones son claras y el fichaje del portugués se ha enfriado en los últimos días por sus exigencias económicas y al estar negociando a varias bandas. No está descartado, pero el Barça no va a entrar en ninguna puja económica para quedárselo y solo le incorporará si Bernardo Silva apuesta decidida y únicamente por vestir la camiseta blaugrana sea al precio que sea. Los contactos con su agente, Jorge Mendes, son contínuos, pero su decisión de atrasar su firma hasta después del Mundial ha variado el escenario.

El Barça avanzó mucho en la contratación de Bernardo Silva hace unas semanas dado el interés que siempre ha tenido el futbolista en firmar por el club blaugrana. Se le pasó una oferta por dos temporadas y con un salario más que asumible. Unas condiciones que quedarían refrendadas en el momento en el que el Barça consiguiese cerrar las salidas de Ansu Fati y Marc Casadó, como mínimo, y todo indicaba que el futbolista luso iba a aceptar. Prácticamente se dio un principio de acuerdo entre las partes, pero las ofertas que le han ido llegando a Bernardo Silva han ido atrasando la respuesta final y eso ha provocado el distanciamiento del Barça en este tema.

Bernardo Silva es un futbolista apreciado por la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Y le iban a hacer espacio en la primera plantilla a pesar del overbooking de centrocampistas que tiene el Barça en estos momentos. Se consideraba que era un complemento ideal para el equipo y un futbolista que podía ayudar con su experiencia sobre todo en la Champions. A eso se le sumaba el deseo inequívoco del portugués por fichar tras varios años sonando en el mercado.

Lo que ha pasado es que Bernardo Silva ha recibido propuestas económicas importantes en el mercado europeo y estas dudas han enfriado el interés del Barça. El Atlético de Madrid está negociando con él una importante prima de fichaje, más un contrato de tres años con la titularidad más que asegurada. Y habrá que ver si el Madrid también se mueve una vez confirmado el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador. Las cifras van subiendo y ahí el Barça no va a entrar porque su posición está cubierta y las prioridades son otras. Solo se le iba a firmar como una gran oportunidad de mercado.

La realidad es que no se ha descartado nada, pero ahora debe ser el futbolista el que de el paso para elegir solamente al Barça y realizando un esfuerzo económico para que su salario pueda encajar en el proyecto. El hecho de que haya retrasado su decisión hasta el mes de julio hace pensar en el club blaugrana que está valorando todas las opciones por lo que no queda tan clara su ilusión por venir a Barcelona. La decisión está en manos de Bernardo y el Barça le ha advertido que no piensa ir más allá de la oferta presentada.