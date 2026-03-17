El Barça se enfrenta a un dilema: "Ya están tardando en aplicarlo"

El debate sobre el ‘9’ del FC Barcelona vuelve a escena en el momento más caliente de la temporada, con LaLiga y la Champions League en juego. A las puertas de un tramo decisivo, con la clasificación para cuartos de final en Europa en el aire, el análisis de Àlex Delmàs en el programa 'La Posesión de SPORT' pone el foco en un problema evidente: la falta de gol en la delantera azulgrana y la necesidad de redefinir el perfil del delantero centro del futuro.

Delmàs analizó el presente inmediato, marcado por el bajo rendimiento goleador de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Entre ambos suman solo nueve goles en 2026 en 20 partidos disputados, con una sequía alarmante en las últimas semanas.

Sobre Lewandowski, el diagnóstico de Delmàs es claro: problema físico. "No está ágil, no se gira bien. Lo estoy viendo más pasivo de lo normal", señaló, apuntando a la carga de minutos y a la edad como factores determinantes. Sus cifras recientes lo reflejan: solo "seis remates en los últimos tres partidos", con uno a portería, algo inusual en su carrera. La solución, según Delmàs, pasa por dosificarle: reducir minutos para recuperar frescura.

Ferran Torres se lamenta durante el Girona-Barça de LaLiga 2025/26 / Gorka Urresola Elvira

El caso de Ferran es el opuesto. "Es mental, el caso opuesto, se mueve por confianza", aseguró. El valenciano vive de rachas, como demuestra su temporada: 16 goles, ocho de ellos concentrados en un solo mes. Por ello, la apuesta es clara: darle continuidad para recuperar confianza y gol en partidos clave.

Alternativas

Si ninguna de las dos vías funciona, Delmàs plantea alternativas. La principal, la misma a la que no ha cerrado la puerta Hansi Flick conta el Newcastle: Dani Olmo como falso ‘9’, una opción que ya ha ofrecido buen rendimiento. Otras, como ubicar a Marcus Rashford en punta o desplazar a Lamine Yamal al centro, convencen menos por su impacto en el juego colectivo el primero, mientras que el '10' es más activo desde la banda.

Dani Olmo y Fernín López se abrazan tras un gol del FC Barcelona / Dani Barbeito

Y es que el Barça y Flick se enfrentan a un dilema: reactivar el gol para pasar de ronda ante el Newcastle y, al mismo tiempo, acertar con el perfil del delantero que debe liderar al conjunto culé en lo que queda de temporada con LaLiga y la Champions como objetivos. Según Delmàs, funcionen o no las soluciones para recuperar la mejor versión a Lewandowski y Ferran, el Barça "ya está tardando" en aplicar la 'alternativa Olmo'.

El '9' del futuro

Otro punto es el delantero del futuro, un debate que está lejos de cerrarse y que marcará el próximo mercado de fichajes. El analista fue claro al abordar la situación y uno de los nombres propios, Julián Álvarez. "A mí me gusta", reconoció, aunque matizó que el Barça "no puede limitarse a una única opción". Para Delmàs, el club debe ampliar el abanico, pero sí dejó una idea clave: el perfil del delantero debe adaptarse al estilo del equipo.

En este sentido, defendió que el Barça necesita un ‘9’ moderno, alejado del delantero puramente posicional por la posible evolución de Lamine Yamal. "Debe ser un perfil que pueda hacer más cosas que solo rematar", explicó, poniendo en valor la capacidad de jugadores como Julián para moverse, asociarse y atacar espacios. Incluso comparó este encaje con el de Erling Haaland, cuyo perfil, pese a su capacidad goleadora, genera más dudas en un equipo que domina la posesión.