El Barça, encantado con Rashford pero sin urgencias para mover ficha

El Barça no tiene prisa para decidir el futuro de Marcus Rashford. En el seno de la entidad azulgrana consideran que aún es temprano para cerrar una postura y prefieren observar cómo evoluciona su temporada antes de mover ficha. La idea es esperar unos meses para ver si su rendimiento sigue siendo así de alto y, en caso que se así sea, empezar a trazar las líneas de la negociación con el United que no se prevé muy complicada pues la opción de compra, de 30 millones de euros, ya se negoció y estableció el pasado verano.

Mientras tanto, la valoración interna es muy positiva. Rashford se ha adaptado a gran velocidad al plan de Hansi Flick y a la dinámica del vestuario. Ha entendido a la perfección que le pide el entrenador y fuera del campo se ha integrado con total naturalidad, haciendo grandes amistades con varios compañeros desde el primer día.

Polivalencia y eficacia

Ante el Olympiakos el británico aprovechó como mejor sabe las bajas para ganar peso en la banda izquierda. Flick lo eligió para ocupar la posición de delantero centro y colocó a Dro en la izquierda, quien también cuajo un partido muy serio. Tras el partido, el delantero británico aseguró que "prefiero jugar en el extremo, pero me da igual. Pretendo ayudar y hacerlo lo mejor que puedo”.

La dirección deportiva está satisfecha con su gran impacto y actitud, aunque no será una decisión que se tome a corto plazo. La experiencia de esta temporada ha sido dura con las lesiones y se cree que no conviene fijar planes a largo plazo cuando el calendario cambia cada semana, por lo que parece mejor esperar y decidir con todos los datos sobre la mesa.

30 millones

En el momento de su fichaje se estableció una cláusula de compra no obligatoria negociada con el United por 30 millones de euros. A día de hoy, viendo su gran rendimiento, parece una oportunidad de mercado y un precio que los grandes de Europa, sin lugar a dudas, estarían encantados de pagar, por lo que en el club habría pocas dudas sobre dar el paso. Sin embargo, se quiere dejar que pasen unos meses, y si todo va por el buen camino, abonar el pago de dicha cifra para hacerse con el jugador.