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FC BARCELONA
El Barça, encantado con Álvaro Cortés
El club valora mucho la progresión y la madurez del central; la idea ahora mismo, salvo giro de guion este mes y haya alguna entrada, es que forme parte del primer plantel
Trabajo silencioso. Es lo que lleva haciendo Álvaro Cortés desde hace varios años. Picando piedra para cumplir su sueño. Un objetivo que cumplió el pasado 13 de mayo en Mendizorroza frente al Alavés. Hansi Flick decidió darle la titularidad en lo que fueron sus primeros minutos oficiales con el primer equipo del FC Barcelona. Su actuación fue impecable. No acusó lo más mínimo la presión del momento y respondió a las mil maravillas a la confianza de Flick.
Álvaro esperó, paciente, que llegara su momento. El curso pasado estuvo cerca de salir cedido al Andorra. Pero la baja de Iñigo Martínez hizo recalcular a última hora a la secretaría técnica azulgrana, que apostó por mantener al zaragozano en nómina. El maño siguió a lo suyo, liderando y portando el brazalete de capitán del Barça Atlètic. Manteniendo la cabeza fría, concentrado y esperando una llamada del técnico de la primera plantilla.
Aprovechando la oportunidad
Tardó en llegar, pero Hansi Flick acudió al aragonés debido a las bajas. Christensen, Araujo, Eric. Fueron cayendo en distintos momentos del curso. Y Cortés entró en dinámica de Flick y ya se mantuvo toda la temporada. Y su empeño no iba a frenarse solo por el mero hecho de debutar en Mendizorroza.
Tras el último partido de Liga del curso en Mestalla, Hansi Flick habló con todos los jugadores de forma informal. A Álvaro lo emplazó a realizar la temporada al 100% y a ganarse un puesto en la primera plantilla. Ofertas no le faltan al potente central zaragozano. De Italia, de Bélgica, de España, de Croacia, de Países Bajos, de la Bundesliga. Equipos de primer nivel suspiran por una de las joyas de la cantera azulgrana. Pero la mente del futbolista siempre ha estado focalizada a seguir cumpliendo su sueño y quedarse en el Barça.
Roster de centrales
La idea del club es que Álvaro fortme parte del primer plantel la temporada 2026/27. Aún queda mercado por delante y puede haber giros de guion, pero tanto el Barça con Flick están encantados con el rendimiento del defensa de 21 años. Renovado Christensen, Hansi cuenta con Cubarsí, Gerard Martín, Araujo, Eric. Es cierto que el estado físico de Andreas es una incógnita y Flick, lógicamente, quiere cubrirse bien las espaldas. Y que solo Gerard es central zurdo puro. La temporada es muy densa y larga y habrá oportunidades.
Cortés tiene bastantes números de mantenerse en el Barça. Y viendo la progresión que lleva seguramente tendrá bastante por decir en cuanto a su protagonismo esta campaña. En Birminghan volvió a mostrar una versión sólida y madura.
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