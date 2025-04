"Si el Barça encaja rápido, el Inter será veneno puro"

Buen conocedor del fútbol italiano (pasó allí más de siete años de su carrera), Matías Almeyda construye su carrera como entrenador en Grecia. Dirige al AEK de Atenas, con el que sabe ya lo que es ganar una Superliga y que actualmente se encuentra disputando el Grupo de Campeones de la máxima categoría helena.

El exjugador Argentino pasó dos temporadas de su extensa trayectoria en el Inter de Milán, rival del FC Barcelona en las semifinales de la Champions League. 47 partidos oficiales con la camiseta neroazzurra y en total casi 200 en su periplo por el fútbol italiano. Casi nada.

Almeyda nos atiende desde Grecia para valorar cómo llega su exequipo a esta eliminatoria que se prevé estelar de la máxima competición continental.

¿Cómo va todo por Grecia?

Se vive bien aquí, la verdad. Buen clima, unas islas terribles. Buena comida. Lástima el fútbol, que está un poco desorganizado.

¿Qué recuerdos tienes de tu etapa en el Inter?

Yo jugué el Mundial de Corea y Japón el 2002 con Argentina. Y ese verano el Parma me vende al Inter. Un club bárbaro. Los clubes italianos en ese momento, como extranjero y como Liga, eran muy fuertes. Con grandísimos jugadores. cada equipo tenía a 7-8 futbolistas TOP, como ahora en la Premier. Estuve dos años allí. No pudimos conseguir títulos, pero sí llegamos a unas semifinales de Champions. Es un gran club, tengo un lindo recuerdo. En ese momento estaba Moratti, el dueño, un señor. Un recuerdo precioso.

El fútbol italiano lideró el mundo entre 1990 y 2005

¿Ha cambiado mucho el fútbol italiano estos 20 años?

Sí, muchísimo. En ese momento, del 90 al 2005, pienso que el fútbol italiano fue el más fuerte. Había italianos muy buenos y los extranjeros que llegaban eran los TOP, jugadores de selección. Se empezó a abrir bastante luego, empezó a crecer el fútbol inglés. Pienso que en España Barcelona y Madrid sí se mantuvieron. En ese momento el Scudetto era muy fuerte, muy completo.

Menudo equipazo tenía tu Inter, Matías.

Era una enorme plantilla. Igual que el Parma, la Lazio en la que estuve. Hoy sigue habiendo jugadores muy buenos, pero es que en ese momento estaba muy repartido. Lazio, Roma, Fiorentina, Parma, Milan, Inter, Juventus, Bolonia. Mucho nivel. Ahora ya queda entre los grandes. La Lazio no ganó más títulos, la Roma uno, el Parma ya sabemos cómo fue...

¿Cómo definirías al Inter como entidad, como masa social, aura...?

En Italia Inter-Juve es el clásico. Jugar en cualquiera de esos dos era brutal. Salías por el país a jugar y tenías fans en todos lados. El líder máximo del Inter era Moratti, como te decía. Te generaba tranquilidad. Él y sus dirigentes. Llamaba mucho la atención, la seriedad, la claridad. En Navidad hacían unos festejos terribles. Me queda un gran recuerdo de haberlo vivido y también de haberlo enfrentado.

¿Qué te parece el Inter actual? Coincidiste con Inzaghi en la Lazio.

De esa Lazio salieron un montón de entrenadores. Simone Inzaghi, Mihajlovic, el Cholo Simeone, yo, Mancini. No pensaba que Simone fuera a ser entrenador. Ni él tampoco lo pensaba de mí. Lo empecé a ver en la Lazio y había marcado su estilo. En el Inter le costó un tiempo, pero tiene otra vez su estilo. No es el típoco estilo italiano, lo ha modernizado. Se ha convertido en un técnico con identidad, se sabe a lo que juegan sus equipos.

¿Qué puntos fuertes crees que tiene?

Va a ser muy parejo, este Barcelona juega espectacular. Da gusto mirarlo. El Inter tiene la experiencia, la fuerza del equipo italiano, que va a tratar de que Barcelona la sienta. Cuando juegue el Barcelona lo pasarán mal. El Inter no tiene tanta calidad de posesión, pero sí otras cualidades por línea. Juego áereo, delanteros que no perdonan, están acostumbrados al ritmo de ida y vuelta. La contundencia. Tiene mejor juego aéreo que el Barça. Pero es que los chicos del Barça están todos iluminados. No encuentro un candidato. Será bárbaro. Sistemas diferentes, culturas de fútbol diferentes, cada uno con su estilo.

¿Te sorprende la mano de Flick en el Barça en tan poco tiempo?

No me sorprende. Al Barça siempre van los grandes. Fue una gran decisión. Agarra una camada de jóvenes con un talento impresionante, una simpleza para jugar. Rápidos, técnicos, rápidos físicamente, para resolver. Y con un juego colectivo que él arma, pero con una capacidad de jugadores...los triunfos dan alegría y confianza y eso hace el crecimiento. Se están uniendo los jugadores y la gente con su felicidad como estaba acostumbrada en la época de Messi.

El centro del campo del Barça...¿cuánto miden estos chicos?

¿Con quién te quedarías de cada equipo?

Hay muchos. Al mediocampo del Barcelona da gusto verlo jugar. ¿Cuánto miden esos chicos? Es el hermoso ejemplo para el fútbol mundial. Que ahora se buscan altos, potentes. El Barcelona siempre ha sido un ejemplo de que con la pelota se juega, con los pases, la movilidad. Lo más lindo para un jugador es tocar balón. No nos gustaba ver cómo pasaba por arriba constantemente. Ese centro del campo del Barça es para llevártelo a la mesita de noche, abrir el cajón y decir: "juegen chicos". Si mantienen esa humildad deportiva y no se les sube a la cabeza, van a ganar muchas cosas.

El Inter, por su lado, está caracterizado en nuestro argentino, en Lautaro. No vencerse nunca, ir a por todas. Correr, recuperar, llegar al gol. Eso es el Inter. A Lautaro lo veo como el más peligroso, el capitán de verdad.

Matías Almeyda, en una foto reciente con el AEK de Atenas / AEK

¿Qué ambiente se encontrará el Barça en el Giuseppe Meazza?

Ese estadio de San Siro la gente está más cerca, se hace sentir. Pero a los chicos del Barcelona no les pesará esa presión creo. Están acostumbrados.

Si fueras Inzaghi, ¿cómo plantearías el partido?

¿Qué es lo mejor que tiene el Barça? Para que no lleguen los pases a su gente de delante, tiene que bloquear el medio. Inter debe jugar a que no reciban con facilidad los medios. Tienen que estar incómodos. Luego el Barça intenta recuperar tras pérdida rápido y el Inter tiene un poco de juego que si lo exagera y los mueve puede encontrar el sector opuesto libre. Creo que el Barça no tiene la velocidad para jugar con la línea tan alta. Si el Inter lo espera y lo deja jugar el Barcelona gol le va a hacer. Deben estar lejos del arco del Inter.

Te enfrentaste dos veces al Barça con el Sevilla. El Barça de un tal Ronaldo.

A Ronaldo lo sufrieron todos. Uno de los mejores jugadores que vi, un fuera de serie. El año del Barça fue terrible, tiraba la pelota larga y gambeteaba a cuatro juntos. Marcó una gran diferencia. Con el Sevilla lo sufrimos. En el Camp Nou nos metieron cinco y me expulsaron. Lo recuerdo bien ese día. Para mí, Ronaldo y Zidane los mejores a los que me enfrenté.

Almeyda, en su etapa con el Inter / Inter de Milan

¿Y de la actualidad, con quién te quedas?

Creo que el más completo es Bellingham. Me gusta mucho. Lo que corre, lo juega todo, mide 1,90 metros y hace todo bien. Recupera, gambetea, llega al área rival. Luego claro, los chicos que tiene arriba el Barcelona. Lamine es un futuro crack. Lástima que ahora se tiñó de rubio. Hay que mantenerlo tranquilo. Y luego viene un crack de Argentina, Mastantuono.

¿Lo difícil con Lamine es la gestión del éxito?

Sí porque es la vida. El fútbol es una parte de la vida, lo otro es la vida, lo que será todo el tiempo. El fútbol se termina y hay que estar encima. Tengo 51 años, jugué al fútbol muchos, gané campeonatos, jugué Mundiales, en la selección Argentina ocho años. El jugador de fútbol siempre es abandonado. Mientras juega y lo hace bien es el rey. Detrás viene el golpe. Cuando dejas de jugar si te llamaban 100 te van a llamar 10. Depende cómo se manejen los egos. Los jóvenes ya dejarán de conocerte. Hay que prepararlo, a él y a todos, psicológicamente. En el Barça disfrutan de jugar a la pelota. Es la esencia.

¿Cuáles son las claves de la eliminatoria?

No sé si estará todo tan abierto para la vuelta, hay que verlo. Dependerá mucho de los primeros minutos. Si Barcelona encaja un gol rápido, el Inter va a esperar para jugar a la contra y va a ser el veneno puro.