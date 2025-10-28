El Barça empieza a poner freno a Lamine Yamal

Después de la polémica que generaron las palabras de Lamine Yamal sobre el Real Madrid en la Kings League de Gerard Piqué el pasado jueves, y la posterior victoria blanca en el clásico, el Barça ha decidido monitorizar los pasos de su canterano para evitar que vuelvan a suceder hechos parecidos.

En un momento difícil para el internacional por España por estar en el ojo del huracán, este martes debía acudir al evento de OPPO, marca de la cual es embajador, en el cual se presentará el nuevo móvil de la empresa china, el Find X9 Series.

Lamine Yamal, en el Santiago Bernabéu / Valentí Enrich

Menos exposición para el '10' blaugrana

A raíz de que el de Rocafonda dejara intuir a Ibai Llanos que el conjunto merengue "roba y se queja" en una comparación con el equipo del streamer Porcinos, así como que remarcara que era posible volver a ver una goleada azulgrana del estilo de las de la temporada pasada, múltiples han sido las voces del mundo del fútbol que afirmaban que un jugador de su calibre y de su edad no debía quedar tan expuesto. Y parece ser que se ha aprendido la lección.

Pese a que en las 'stories' de Instagram de la marca OPPO aparecen influencers como Iris Miquel, David Suárez y Alex Ortega anunciando que en el evento de hoy correspondiente al lanzamiento del OPPO Find X9 Series habían sido retados a hacer la mejor foto de Lamine con el nuevo móvil, así como la propia marca lo había expuesto en una publicación, lo cierto es que el FC Barcelona ha decidido a última hora que lo mejor no era otra aparición pública del culer.

El conjunto catalán ha recomendado a su jugador que no acudiera al evento de lanzamiento y él lo ha aceptado, consciente de que sus salidas de tono han generado una polémica (quizás desmesurada) que no ayudó al equipo de cara al choque del Santiago Bernabéu.

Video con un streamer francés a las 20:00

Donde sí parece que la institución presidida por Joan Laporta no ha podido llegar a tiempo es en el video, grabado la semana pasada, del actual 'Golden Boy' con el streamer francés AmineMaTue, pues al estar ya registrado parece ser que se publicará durante esta tarde, aunque el Barça preferiría haberlo evitado. Además, el creador de contenido anunció ayer la conversación con la estrella del mundo del fútbol en sus redes sociales, lo cual hace ver muy difícil que se logre detener con tan pocas horas de margen.