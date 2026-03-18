El Barça vuelve a vivir una eliminatoria de Champions en el Camp Nou con público… siete años después

Este miércoles, el Camp Nou acogerá, en el Barça-Newcastle, una eliminatoria de Champions League con público por primera vez desde aquel histórico 3-0 ante el Liverpool en 2019. Siete años después, la situación es única: ningún jugador de la plantilla actual ha vivido un partido así en el Camp Nou, ni siquiera Flick, que se incorporó al club posteriormente.

La última vez que el club jugó un duelo de este calibre en su estadio fue durante la campaña 2018-2019. Desde entonces, la pandemia obligó a disputar los encuentros a puerta cerrada, y posteriormente las obras de remodelación del Camp Nou forzaron al Barça a trasladar sus partidos de Champions al Estadi Olímpic Lluís Companys. Además, en las temporadas 2021-22 y 2022-23, el Barça compitió en Europa League, por lo que la actual plantilla nunca ha disputado una eliminatoria de Champions en casa con público.

Leo Messi, durante el Barça - Liverpool de 2019 / JAVI FERRANDIZ

Curiosamente, si echamos la vista más atrás, incluso el presidente Joan Laporta ha perdido la cuenta de la última eliminatoria que vivió en persona en el Camp Nou como dirigente: 2010, hace más de una década.

Un dato sorprendente sobre la plantilla

Comparando la plantilla histórica del 3-0 al Liverpool con la actual, solo Marc-André ter Stegen aparece como jugador en ambos equipos. Sin embargo, el portero alemán se encuentra actualmente lesionado y, de no ser así, estaría jugando cedido en el Girona. Esto significa que la eliminatoria de este martes será la primera oportunidad para que la totalidad de la plantilla actual experimente un partido de Champions con público en el Camp Nou, un escenario que añade un extra de presión y emoción.

En 2019, sin embargo, se disputó el partido de ida de unas semifinales de infausto recuerdo porque la vuelta supuso una de las derrotas más dolorosas de la historia del Barça, un 4-0 en Anfield que dejó a los de Ernesto Valverde sin la final que se jugó en el Metropolitano.