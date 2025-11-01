FC Barcelona
Barça - Elche: Minuto de silencio en memoria de Anna Balletbò i Lluís Permanyer
Antes del partido se recordará la figura de la destacada política del PSC y del ilustre periodista
En los prolegómenos del encuentro que disputarán Barça y Elche correspondiente a la jornada número 11, se celebrará un emotivo minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Anna Balletbò y Lluís Permanyer.
Se honrará la memoria de Anna Balletbò, exdiputada en el Congreso y una de las políticas que participaron en la fundación del PSC. El respetuoso minuto de silencio también será compartido recordando la figura de Lluís Permanyer, uno de los grandes cronistas que ha recogido las vicisitudes de la ciudad de Barcelona durante las últimas décadas.
Palco de autoridades
La zona noble del Estadi Olímpic Lluís Companys, además de recibir a representantes de la familia de Anna Balletbò y Lluís Permanyer, en esta ocasión contará con la presencia de Marc Brys. El seleccionador de Camerún, pese a los numerosos desencuentros que ha protagonizado con el exazulgrana y actual presidente de la federación camerunesa Samuel Eto'o, será uno de los ilustres asistentes al duelo entre Barça y Elche.
En el ámbito deportivo también visitará el Estadi Berta Abellán, proclamada hace poco más de un mes campeona del mundo de Trial.
