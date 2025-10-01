FC Barcelona
El Barça - Elche de la jornada 11 de Liga ya tiene horario
LaLiga ha publicado los horarios para la jornada número 11 del campeonato
LaLiga ha dado a conocer este miércoles 1 de octubre los días y horarios de los partidos que se disputarán en la jornada 11 del campeonato, prevista del viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre. El Barça recibe ese fin de semana al Elche, la gran revelación del torneo y que, siete jornadas después del arranque, ocupa la cuarta posición con trece puntos, uno más que el Atlético, quinto, y a seis de los blaugrana, líder.
Se trata de una jornada muy interesante en la que, además del duelo citado y del que aún no está confirmado dónde se disputará (según las previsiones podría ser ya el Spotify Camp Nou), también se jugarán partidos como el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club, o un Real Madrid frente al Valencia en el Santiago Bernabéu.
En concreto, el encuentro entre el conjunto de Hansi Flick y los ilicitanos se disputará el domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas. Para entonces, ya habrá pasado el parón de selecciones de octubre y estará cercano el de noviembre. Y es que el calendario no da tregua. Será el fin de semana posterior al primer clásico de la temporada entre Real Madrid y Barça en el Bernabéu y el anterior a viajar a Brujas para disputar la cuarta jornada de la Fase Liga de la Champions.
Dos regresos muy especiales
Será, además, un partido muy especial para dos futbolistas del Elche, Héctor Fort e Iñaki Peña, que juegan cedidos en el equipo ilicitano y que regresarán a Barcelona como rivales y podrán reencontrarse con sus ex compañeros.
El Espanyol, por su parte, visitará al Alavés el mismo domingo 2 de noviembre a las 16:15 horas. El partido previsto para el viernes es el Getafe-Girona (21:00) y el del lunes, el Oviedo-Osasuna (21:00).
