FC Barcelona - Elche: horario y dónde ver el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

El Barça recibe al Elche este domingo a las 18:30 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en el encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga. El conjunto azulgrana por fin deja atrás un mes aterrador, en el que cayeron en tres de los cinco encuentros. El clásico del pasado fin de semana, donde los de Flick perdieron por 2-1, fue la última estocada a un octubre negro.

A diferencia del año pasado, noviembre se avecina como un mes crucial para recortar puntos al Real Madrid. El Barça disputa tres de los cuatro choques ligueros en casa, mientras que los blancos solo juegan uno en el Bernabéu. Pese a que las sensaciones no son buenas, los números de los catalanes en Montjuïc son inmejorables, pues han ganado los cuatro encuentros en la 'montaña mágica'.

Por su parte, el Elche, que viene de arrasar en la Copa del Rey a la Unión Deportiva Los Garres por 0-4, se encuentra en una sorprendente octava plaza con 14 puntos. El conjunto de Eder Sarabia realizó un inicio de competición mayúsculo, en el que permaneció invicto hasta la séptima jornada, algo que solo pudo igualar el Barça.

Sin embargo, los franjiverdes, al igual que su rival de este fin de semana, han perdido fluidez en octubre. Este mes, los ilicitanos suman tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en liga, con un balance de un empate y dos derrotas, la última de ellas contra el Espanyol por 1-0.

Para el partido del domingo, Hansi Flick contará de nuevo con las bajas de Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Raphinha y Christensen, a la que se suma la de Pedri. Lewandowski y Olmo apuntan a regresar a la convocatoria tras entrenar estos últimos días con el grupo. Por otro lado, Sarabia tiene a todos disponibles, después de que las molestias de Héctor Fort en Copa se quedaran en una simple sobrecarga.

HORARIO DEL BARCELONA - ELCHE

El partido entre el FC Barcelona y el Elche, correspondiente a la undécima jornada de La Liga EA Sports, se disputará el próximo domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

DÓNDE VER EL BARCELONA - ELCHE

El Barça - Elche podrá verse en directo en TV a través de DAZN, disponible a través de los operadores de televisión Movistar Plus + y Orange.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.