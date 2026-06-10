El Barça ejecuta la opción de compra de Hamza Abdelkarim

Noticia de última hora. El Barça ya ha ejecutado la opción de compra de Hamza Abdelkarim. El club azulgrana ha abonado 1,5 millones de euros al Al-Ahli de Egipto para hacerse de manera definitiva con los servicios del delantero, que esta temporada ha jugado como cedido y ha dejado unas sensaciones inmejorables en la entidad.

El atacante egipcio ha sido una de las grandes noticias de la cantera azulgrana durante el curso. Su rendimiento, su capacidad goleadora y, sobre todo, el margen de crecimiento que ha mostrado han convencido plenamente a los responsables deportivos del Barça, que consideran que se trata de un futbolista con un potencial enorme y con condiciones para seguir escalando categorías en los próximos años.

Pretemporada con el primer equipo

La confianza en Hamza a día de hoy es total. Tanto es así que el delantero realizará la pretemporada con el primer equipo este verano. Más allá de que forme parte de la amplia representación de futbolistas azulgranas que participarán en el próximo Mundial, en el club consideran que esta decisión refleja perfectamente la ilusión que existe alrededor de su figura. La dirección deportiva quiere verlo competir junto a los mejores y evaluar de cerca cuáles pueden ser sus próximos pasos.

En el Barça entienden que operaciones como la de Hamza Abdelkarim deberían convertirse en una práctica habitual. Se trata de fichajes de bajo riesgo económico y con un potencial de retorno muy elevado. En este caso, la inversión ha sido de apenas 1,5 millones de euros. Si el futbolista no termina alcanzando el nivel esperado, el impacto económico es reducido. Sin embargo, si continúa evolucionando como hasta ahora, puede acabar teniendo sitio en el primer equipo o generar una venta muy importante en el futuro.

Es una fórmula que ya ha dado resultados anteriormente y que encaja perfectamente en la estrategia del club. De hecho, guarda ciertas similitudes con la operación realizada en su día con Roony Bardghji, representado además por el mismo agente que Hamza. En el Barça creen que detectar talento joven antes de que explote definitivamente en la élite es una de las vías más inteligentes para reforzar el futuro deportivo de la entidad.