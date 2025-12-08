Barça - Eintracht: horario y dónde ver el partido del regreso de la Champions al Spotify Camp Nou

Este martes volverá a sonar el himno de la Champions en el Spotify Camp Nou, algo que no sucedía desde mayo del año 2022, cuando el Barça jugó y perdió ante el Bayern de Múnich para quedar eliminado de la competición. Otro equipo alemán, el Eintracht de Frankfurt, será esta vez el rival, un equipo que trae malos recuerdos al Barça, pues la última vez que visitó el recinto de Les Corts acabó eliminando a los azulgranas de la Europa League con 30.000 seguidores suyos en las gradas.

El Barça llega al encuentro en un buen momento tras jugar dos grandes partidos ante el Atlético de Madrid y el Betis y como líder de la Liga. Eso sí, los de Hansi Flick están obligados a sumar los tres puntos ante los alemanes tras haber ganado solo uno de los últimos seis en la Champions. Deben ganar para no complicarse la vida y mantener esperanzas de acabar entre los ocho primeros y acceder directamente a los octavos de final.

Flick, además, ha ido recuperando jugadores con el paso de las semanas y solo tiene lesionados a Ter Stegen, Gavi y Dani Olmo, mientras Araujo sigue de baja. Podrá presentar un once más que competitivo tras haber dado descanso a algunos de sus hombres el sábado en La Cartuja.

El Eintracht, por su parte, llega al choque tras haber sido goleado por el Leipzig (6-0) el pasado sábado en la Bundesliga. El rival del Barça es séptimo en la clasificación del campeonato alemán a 16 puntos del líder, el Bayern. En la Champions, suman cuatro puntos y estarían eliminados de la competición en estos momentos. Dino Toppmoller no podrá contar con su delantero centro titular, Jonathan Burkardt.

HORARIO DEL BARÇA - EINTRACHT

El partido entre el Barça y el Eintracht, correspondiente a la sexta jornada de la primera fase de la Champions, se disputará el martes 9 de diciembre a las 21:00 en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER EL BARÇA - ATHLETIC CLUB

El enfrentamiento entre el Barça y el Eintracht se podrá ver por TV y online a través de Movistar Plus+, en el canal M+ Liga de Campeones.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.