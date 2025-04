El Barça tiene un duro competidor por Jonathan Tah

Jonathan Tah es una de las grandes oportunidades de este mercado de verano. Después de que el defensa anunciara su marcha del Bayer Leverkusen a final de temporada, muchos clubs han llamado a su puerta y el Barça es uno de los que tiene más opciones de ficharlo. Sin embargo, no es el único grande que anda tras sus pasos.

Tah, a sus 29 años, es un futbolista que se encuentra en un punto de madurez ideal para dar el salto a un equipo importante y en Alemania le están presionando para que no abandonde la Bundesliga.

En este sentido, el Bayern de Múnich parece dispuesto a pujar fuerte por hacerse con sus servicios. Una de sus leyendas, Lothar Matthäus, se ha pronunciado sobre esta situación aconsejando al club bávaro que haga todo lo posible para fichar al zaguero.

Mattäus es una voz autorizada en el Bayern de Múnich / ZIPI / EFE

En declaraciones a Sky Sports, Matthäus apuntó que "el Bayern cometió un error el verano pasado al no fichar a Tah. Pero quizá esta vez tome la decisión de jugar en Múnich. Hay mucha incertidumbre en la defensa y Tah ayudaría".

Futuro incierto con Kim

El mítico ex futbolista recordó que el fichaje del surcoreano Kim Min-Jae no está funcionado y Tah sería un gran refuerzo: "El Bayern no está contento con Kim, aunque lo valoro como defensa central. Pero quizá necesite un líder a su lado. Tah sería uno de ellos. Si tuviera que aconsejar al FC Bayern, le digo que necesitaría lo mejor y Tah es uno de los mejores. Definitivamente negociaría por Tah".

Matthäus apuntó a la figura de Kim, quien podría incluso salir ya que cuenta con propuestas del extranjero. La Juventus se ha interesado por él, pero sobre todo el Newcastle podría pagar una cantidad importante por su traspaso.

Kim no está cumpliendo con las expectativas en el Bayern / Antonio Calanni / AP

El Bayern abonó 50 millones al Nápoles para llevarse a Kim en 2023 con su cláusula de rescisión y le gustaría recuperar parte de la inversión. En este sentido, el Newcastle dispone de músculo financiero para hacer frente al fichaje. De marcharse Kim, quedaría un hueco atrá que podría ser completado por Jonathan Tah.

De todos modos, Tah tiene muy presente la opción del FC Barcelona y de ponerse bajo las órdenes de su compatriota Hansi Flick. El Barça quiere apuntalar la defensa con una oportunidad de mercado única ya que el jugador llegaría con la carta de libertad al expirar su contrato con el Leverkusen.

El Barça cuenta para la próxima temporada con Cubarsí, Iñigo Martínez y existe la intención de renovar a Eric García. Por su parte, Ronald Araujó firmó la extensión de su contrato hasta el 2031, pero con una cláusula de salida asumible de 65 millones de euros. El uruguayo no es titular indiscutible para Flick y podría plantearse un cambio de aires.

Ronald Araujo durante el partido de de vuelta de cuartos de final de la Champions / EFE

Quién peor lo tiene es Andreas Christensen. El danés solo ha disputado 26 minutos esta temporada a causa de las lesiones y su vacío sería cubierto por Tah a nivel contractual, si bien el internacional alemán llegaría para disputar un puesto en el once inicial.

Desde la dirección deportiva, Deco valora cómo Tah ha rendido en un equipo que juega también con muchos riesgos, como es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, y se adaptaría a la perfección al estilo de Hansi Flick.