El Barça no puede dormirse con Gerard Martín

Gerard Martín llegó la temporada pasada para reforzar al Barça Atlètic. En el primer equipo no tuvo oportunidades, pero con Rafa Márquez se convirtió en un jugador indiscutible. Disputó 37 de los 38 partidos de la Liga regular con el filial en Primera Federación y los cuatro encuentros del play-off. Tan solo se perdió el duelo frente al Arenteiro y fue por acomulación de amonestaciones.

Xavi prefirió apostar por Héctor Fort a pierna cambiada antes de jugársela con Gerard Martín. El ex del Cornellà estaba pidiendo a gritos una oportunidad, sobre todo tras la lesión de Balde, pero el de Terrassa confiaba en otros jugadores, principalmente en Joao Cancelo o Héctor Fort.

Gerard Martín nunca se vino abajo por esta circunstancia y este verano ha encontrado la recompensa de la mano de Hansi Flick. A las órdenes del alemán convenció en la gira americana y dispuso de sus primeros 26 minutos en un partido oficial del FC Barcelona en Mestalla. A Hansi no le tembló el pulso, pese a que el marcador estaba con solo un gol de ventaja para el Barça y el Valencia buscaba mucho el flanco zurdo barcelonista.

Ante la lesión de Balde, Gerard fue el elegido y su rendimiento fue óptimo. Quizá no tenga la profundidad de Balde, pese a que dejó un gran pase atrás que pudo acabar en gol, pero es sobrio en defensa, tanto en la recuperación por bajo como en el juego aéreo y el equipo lo agradeció.

Deberes para Deco

Flick no se casa con nadie y ha detectado en Gerard Martín un futbolista que puede aportar al primer equipo. El Barça, en este sentido, no puede dormirse ya que el ex del Cornellá solo tiene otro año de contrato, hasta junio del 2025, y a partir de enero ya podría fichar libremente por otro club.

Evidentemente, su explosión con el primer equipo le dará una gran proyección y uno de los deberes de Deco en los próximos meses será abordar la ampliación de su contrato. Flick ha expresado con hechos que confía en él y ahora le toca a la dirección deportiva dar el paso.

Deco tiene ahora que resolver casos prioritarios, sobre todo lograr la inscripción de Dani Olmo, pero una vez acabe la vorágine del mercado de fichajes de verano será el momento de tratar otras situaciones como la de Gerard Martín.