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FC BARCELONA

El Barça podría disputar un amistoso de pretemporada en Nairobi ante el Liverpool

El Barça medita hacer un 'stage' de dos semanas en Birmingham y cerrar la gira con un amistoso en Nairobi ante el Liverpool o en Marruecos frente a un rival local

Lamine Yamal bajando del avión tras disputar la gira en Corea y Japón

Lamine Yamal bajando del avión tras disputar la gira en Corea y Japón / FC Barcelona

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Uno de los grandes atractivos de cada temporada, tanto para aficionados como para jugadores, es descubrir el destino elegido para la pretemporada del equipo azulgrana. Este jueves por la mañana, durante la reunión de la junta directiva celebrada en las oficinas del Barça, uno de los asuntos centrales fue precisamente la planificación del stage veraniego. Aunque el tema estaba bastante avanzado, aún quedaban detalles por concretar. Las distintas posturas dentro del club sobre la ubicación habían generado cierta incertidumbre, lo que hacía necesario cerrar una decisión definitiva.

Por un lado, el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick apostaba por una preparación en un entorno cercano, priorizando la comodidad de los futbolistas. La intención era evitar desplazamientos largos y garantizar instalaciones que ofrecieran las mejores condiciones para el trabajo físico. Por otro lado, desde áreas ejecutivas se valoraba también la oportunidad de reforzar la proyección internacional del club, siempre buscando un equilibrio con las necesidades deportivas.

Tras poner en común las distintas posturas, la opción que gana más fuerza es la de realizar un stage de unos 15 días en Inglaterra. Esta elección permitiría combinar buenas instalaciones con un contexto competitivo exigente. Durante esa estancia, está previsto disputar un partido amistoso el 30 de julio en Birmingham, y no se descarta añadir otro encuentro en territorio inglés.

Tras el stage, más opciones

Una vez finalizado el stage, el club contempla dos escenarios para continuar la gira. El primero sería viajar a Nairobi para enfrentarse al Liverpool FC el 8 de agosto, en un partido de gran atractivo. La otra opción sería disputar un encuentro en Marruecos el 5 de agosto contra un equipo local, alternativa que también se valora por su proximidad.

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En cuanto al Trofeo Joan Gamper, el Ajax sigue siendo la prioridad. Si no se concreta, se manejan alternativas como el RB Leipzig o el Al Ahly.

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