El Barça dispara la expectación en Udine: la Friuli Venezia Giulia Cup roza el lleno

La cuenta atrás para el tercer compromiso de pretemporada del FC Barcelona ya ha comenzado y la expectación no deja de crecer. A pocas horas para la disputa de la primera edición de la Friuli Venezia Giulia Cup, el torneo que reunirá al Barça, al Udinese y al Nottingham Forest en el Bluenergy Stadium, la organización ha confirmado que el las entradas del evento están prácticamente agotadas, consolidándose como uno de los grandes atractivos futbolísticos del verano en Italia.

La presentación oficial del torneo, que se disputará este sábado a las 20:00 horas, tuvo lugar este viernes en la sede de la Región de Friuli Venezia Giulia, en Udine, en un acto encabezado por el presidente regional, Massimiliano Fedriga, y el director general del Udinese, Franco Collavino, donde también se presentó el trofeo diseñado por el escultor Giorgio Celiberti, que recibirá el campeón del torneo. Además, los periodistas acreditados elegirán al mejor futbolista de la competición, que contará con un reconocimiento individual.

El Barça, el gran reclamo del torneo

La presencia del conjunto de Hansi Flick ha disparado el interés por una competición que nace con vocación de convertirse en una cita habitual del calendario estival. La organización destacó durante la presentación que ya se han vendido más de 23.000 entradas, con la previsión de colgar el cartel de "no hay billetes" antes de disputar el torneo.

El formato también añade un atractivo especial. Los balugranas disputarán dos encuentros de 45 minutos, primero frente al Nottingham Forest y posteriormente ante el Udinese, en una competición que recupera un formato que el Barça no disputaba desde hacía 24 años, cuando el conjunto dirigido por Louis van Gaal se enfrentó al Parma y al Ajax en un cuadrangular.

Deco en un Barça-Udinese de 2005 / ZOLTAN CZIBOR / EDECASA

"Invertir en deporte es invertir en el territorio"

Durante la presentación, el director general del Udinese, Franco Collavino, puso en valor la dimensión que ha adquirido el torneo gracias a la participación de tres clubes históricos del fútbol europeo: "Elegir invertir en un torneo de verano tan atractivo es una decisión estratégica muy acertada. Invertir en deporte significa invertir en el territorio", destacó el dirigente italiano, quien también subrayó el impacto económico del evento gracias al lleno prácticamente asegurado, la llegada de miles de aficionados y la enorme repercusión internacional que tendrá la competición.

Collavino también quiso destacar el papel del Bluenergy Stadium, escenario que recientemente acogió la Supercopa de Europa y que, según explicó, sigue consolidándose como una sede de referencia para albergar grandes acontecimientos futbolísticos internacionales. El dirigente italiano agradeció además el trabajo conjunto realizado entre el Udinese, la Región de Friuli Venezia Giulia y PromoTurismo para impulsar una competición que pretende asentarse en el calendario de verano y convertir a Udine en un punto de referencia para el fútbol europeo durante la pretemporada.