El Barça difunde su legado en Instagram con '@fcbhistoria'

El FC Barcelona sigue ampliando su presencia en las redes sociales, pero esta vez con la mirada puesta en su pasado. El club ha anunciado el lanzamiento de '@fcbhistoria', una nueva cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a difundir y preservar la memoria histórica de la entidad azulgrana.

La iniciativa ha sido impulsada por el Centre de Documentació i Estudis del Barça en colaboración con la Comissió de la Memòria Històrica, con el objetivo de acercar a los aficionados más de 125 años de historia a través de contenidos documentales, fotografías, testimonios y relatos que forman parte del patrimonio del club.

La nueva plataforma compartirá de manera regular materiales procedentes del Arxiu Històric del FC Barcelona, incluyendo documentos originales, imágenes inéditas y episodios poco conocidos de la trayectoria de la entidad. Muchos de estos contenidos permanecían hasta ahora conservados en los fondos documentales del club y serán accesibles por primera vez para el gran público a través de las redes sociales.

Entre las publicaciones que podrán encontrar los seguidores destacan efemérides relevantes, perfiles de jugadores y personalidades que marcaron época, documentos históricos, fotografías de archivo y curiosidades relacionadas con el Museo del Barça. El propósito es ofrecer una visión más profunda de la evolución del club y de las personas que han contribuido a construir su identidad a lo largo de las décadas.

La historia del Barça llevada a Instagram

Con este proyecto, el FC Barcelona refuerza su apuesta por la conservación y divulgación de su patrimonio histórico, utilizando las plataformas digitales para conectar el legado azulgrana con las nuevas generaciones de aficionados. Una forma de mantener viva la memoria de una entidad fundada en 1899 y de seguir transmitiendo los valores que han acompañado al club durante más de un siglo.

La cuenta ya está activa en Instagram y comienza su andadura con la intención de convertirse en un punto de referencia para todos aquellos aficionados interesados en descubrir historias, imágenes y documentos que ayudan a entender la dimensión histórica del Barça más allá de los terrenos de juego.