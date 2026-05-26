El interés del FC Barcelona por Julián Álvarez sigue plenamente activo. En el programa La Posesión de SPORT, de David Bernabéu, el periodista de la casa, con la participación de Alfredo Martínez y Damià López, desveló todos los detalles sobre la situación del delantero argentino y dejó claro que el club blaugrana mantiene viva la esperanza de abordar una operación tan compleja como estratégica.

"El Barça no ha dicho la última palabra por Julián Álvarez", aseguró Bernabéu, quien recordó que el entorno del jugador ya habría comunicado al Atlético de Madrid la intención del futbolista de cambiar de aires. Según explicó el periodista, en el Metropolitano asumían desde hace tiempo que este escenario podía llegar a producirse: "Julián es del Barça desde pequeño y sabían que esto podía pasar".

El gran obstáculo continúa siendo económico para el club blaugrana. El Atlético no tiene intención de facilitar la salida de su principal referencia ofensiva y remite cualquier conversación a una cifra cercana a los 150 millones de euros. "Es difícil porque el Atleti se planta en 150 millones, pero el Barça lo va a intentar", explicó Alfredo Martínez, que relacionó también las recientes declaraciones de Deco y Hansi Flick con la necesidad de incorporar un delantero de primer nivel.

En el club blaugrana existe la convicción de que el próximo gran movimiento debe hacerse en ataque. La prioridad absoluta pasa por encontrar al futbolista que pueda asumir el relevo de Robert Lewandowski y liderar la delantera durante los próximos años. "Estamos hablando de sustituir a un delantero de 120 goles y 30 tantos por temporada", resumió Bernabéu. Y, pese a las enormes dificultades de la operación, el nombre de Julián Álvarez sigue siendo el gran sueño azulgrana para el ataque.

De hecho, Alfredo Martínez aseguró que la entidad centrará prácticamente todos sus esfuerzos económicos en reforzar la posición de ‘9’ con el argentino como objetivo número 1: "El Barça irá con todo a por un delantero cuando entre definitivamente en la norma del 1:1", apuntó el colaborador de SPORT.

La idea en los despachos es clara: salvo una oportunidad inesperada en defensa, no habrá grandes inversiones fuera de la parcela ofensiva. El centro del campo se considera cubierto y la dirección deportiva entiende que el salto competitivo pasa por asegurar un goleador diferencial más algún ajuste en el extremo izquierdo a la espera del futuro de Rashford.

La postura de Julián

Además del aspecto deportivo, el deseo del futbolista juega un papel importante. Según se explicó en el programa, el Atlético prepara una mejora salarial importante para intentar convencerle, aunque el dinero no sería determinante. "El PSG le ofrece muchísimo más y aun así cree que en el Barça disfrutaría más", comentó Alfredo Martínez.

Durante el debate también se apuntó al estilo de juego de Diego Simeone como una de las razones que empujan a Julián a plantearse un cambio. Damià López aseguró que el delantero siente que el modelo del Atlético limita sus condiciones ofensivas y dificulta competir por objetivos mayores.

Bernabéu recordó además que el argentino ya salió del Manchester City con la sensación de haber vivido demasiado tiempo a la sombra de Erling Haaland. Ahora busca un proyecto donde pueda sentirse protagonista absoluto.