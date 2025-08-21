El Barça dice 'no' al Girona por Marc Casadó

A Marc Casadó no paran de salirle pretendientes. El futbolista no tiene la más mínima intención de salir del FC Barcelona, pero las noticias que llegan de la necesidad del club azulgrana de hacer una venta importante ha desencadenado un alud de interés, que parecen estar centralizándose en Marc Casadó.

En este contexto, el jugador tendría propuestas atractivas tanto de la Premier League como de LaLiga española y en las últimas horas se habría sumado el interés del Olympique de Marsella, que acababa de vivir un capítulo desagradable interno en el vestuario y ha puesto la condición de transferible a Adrien Rabiot.

El centrocampista ensalza a su entrenador tras el 2-3 en Dortmund / Perform

En España, se ha hablado de Betis y de Atlético de Madrid, pero también estaría muy atento el Girona, aunque en el caso de los rojiblancos, la propuesta llegada desde Montilivi habría sido en forma de cesión.

Marc Casadó no contempla ninguna salida

Según informa RAC1, el Barça ha dicho 'no' a una cesión de Marc Casadó al Girona. Ni el club azulgrana ni el futbolista contemplan esta opción. De hecho, Casadó no piensa en moverse de la entidad azulgrana después de haber cumplido la temporada pasada el sueño que tenía desde de pequeño de debutar en el equipo de su vida.

Para el Barça, tampoco es una posibilidad. Pues solo contemplaría la entidad azulgrana un traspaso de una fuerte cantidad económica y siempre y cuando fuera el futbolista quien estuviera de acuerdo, con el objetivo de tener más minutos de los que puede tener con Hansi Flick, que cuenta con una amplia nómina de centrocampistas y el el pivote defensivo considera indiscutible a Frenkie de Jong.

Isi Palazón, en el regreso de la competición, enmudeció Montilivi con un zurdazo para poner el 1-2 en el marcador / LaLiga

El Girona, por su parte, no ha arrancado demasiado bien la temporada. El club rojiblanco cayó en la primera jornada contra el Rayo Vallecano (1-3) en Montilivi, en un partido que dejó muchas dudas en los de Míchel.

Hasta el día 1 de septiembre se mantendrá abierto el mercado de fichajes y la última semana promete muchos movimientos y efectos en cadena, como suele ser habitual y ocurre cada año. El Barça tiene muy claro que una cesión no es ninguna opción en el caso de Marc Casadó.