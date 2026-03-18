El Barça detalla cómo será la convivencia entre Joan Laporta y Rafa Yuste

Una vez celebradas las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y proclamada la candidatura encabezada por Joan Laporta i Estruch como ganadora, el club informó del inicio de un período transitorio de cohabitación institucional que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Durante este período, la junta directiva actual, presidida por Rafael Yuste i Abel, y con Josep Cubells i Ribé como vicepresidente y secretario, continuará ejerciendo plenamente todas sus funciones de gobierno.

En este sentido, la junta actual será la única con competencias de representación institucional ante organismos, instituciones y terceros, así como la única facultada para obligar al club, incluyendo la firma de documentos y contratos, y para la toma de decisiones y la adopción de disposiciones. Las reuniones de los órganos de gobierno del club corresponden exclusivamente a la junta directiva actual, sin perjuicio de que, cuando se considere oportuno, se podrá invitar a miembros de la junta electa o bien solicitarles opinión sobre cuestiones concretas, sin que esta tenga en ningún caso carácter vinculante.

Los miembros de la junta electa podrán asistir a los eventos deportivos e institucionales del club en calidad de invitados, de acuerdo con los criterios establecidos por el Departamento de Protocolo. Igualmente, podrán asistir a actos organizados por terceros en las condiciones que determine el club. En ningún caso ejercerán funciones de representación institucional ni actuarán en nombre del FC Barcelona sin la presencia de miembros de la junta directiva actual.

Asimismo, y hasta la toma de posesión de la nueva junta directiva, prevista para el 1 de julio de 2026, la responsabilidad de la sección de baloncesto recaerá en el directivo Francesc Pujol i Sabaté; Joan Solé i Sust coordinará las secciones deportivas del club, a excepción del fútbol femenino, que estará a cargo de Ángel Riudalbas i Codina, quien también asumirá responsabilidades en el área económica. El Área Social y las cuestiones relativas a los socios y socias continuarán bajo la responsabilidad de Josep-Ignasi Macià i Gou. Finalmente, Alfons Castro i Sousa asumirá las funciones de tesorero, encargándose de la gestión económica y del control presupuestario del club durante los próximos meses.