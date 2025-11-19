El Barça desvela algunos invitados del estreno del Spotify Camp Nou (y esconde una sorpresa)

El sábado será un día histórico para el Barça. Se estrena el nuevo estadio y la ilusión es enorme. Es por eso que el club prepara una jornada especial, que abrirá sus puertas con un Barça-Athletic cargado de simbolismo, música y emoción. El club ha preparado un auténtico festival para celebrar el regreso al estadio, convertido en un escenario único para una tarde que promete ser recordada.

Desde el FC Barcelona ya han lanzado un mensaje claro a los aficionados: “Un día histórico merece vestirse de gala. Venid con la camiseta del Barça y vuestras bufandas para dar calor desde la grada”. La entidad espera un estadio teñido de blaugrana desde horas antes del inicio del encuentro y para ir calentando motores ha anunciado a través de las redes algunos de los invitados para poner la banda sonora de la jornada, además de guardarse alguna sorpresa en la manga.

Música, espectáculo y sorpresas

La música tendrá un papel central en la fiesta. Figa Flawas será el encargado de abrir la jornada con una actuación previa al partido antes del espectáculo pirotécnico que iluminará el cielo del Spotify Camp Nou y marcará el comienzo oficial de la celebración.

La emoción aumentará en el momento de la salida de los jugadores. Allí, el Cor Jove de l’Orfeó Català interpretará el Cant del Barça, un gesto cargado de simbolismo que acompañará el regreso del equipo al nuevo templo blaugrana. El club también ha avanzado que el saque de honor será especial, aunque ha preferido mantener en secreto la identidad del protagonista para sorprender a la afición.

Más ritmo en el descanso

La fiesta no terminará con el silbato inicial. En el descanso, otro clásico de la música pop catalana, el dúo The Tyets, tomará el relevo musical completando una jornada que combina deporte, cultura y sentimiento culé. Con todo preparado, el estreno del Spotify Camp Nou promete ser mucho más que un partido: será el inicio de una nueva era.