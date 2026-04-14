CHAMPIONS LEAGUE
El Barça se despide de la Champions con 64,5 millones de euros en el bolsillo
El equipo azulgrana se asegura un suculento botín a pesar de caer eliminado ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la máxima competición europea
El Barça pone fin a su andadura en la presente edición de la Champions League después de caer eliminado en cuartos contra el Atlético de Madrid. El 0-2 registrado en el Spotify Camp Nou terminó pesando demasiado en el marcador global, y el conjunto azulgrana pierde la oportunidad de intentar conquistar un título que se le resiste desde el ya lejano 2015.
A pesar de lo decepcionante de la eliminación, el Barça no se despide de la Champions League con las manos vacías. Si bien es cierto que el botín económico pudo ser considerablemente mayor en caso de seguir avanzando en el cuadro final, los de Hansi Flick consiguieron asegurarse una cantidad importante por acceder a los cuartos de final.
¿Cuánto dinero ha ganado el Barcelona en la Champions League?
El Barça se ha asegurado una cantidad cercana a los 64,5 millones de euros por el camino recorrido en la presente edición de la Champions League, competición en la que la UEFA premia generosamente cada fase superada.
Los primeros 18,6 millones llegaron a las arcas azulgranas por el mero hecho de participar en la Champions League, ya que es la cantidad que asigna la UEFA a cada uno de los 36 equipos que participan en la máxima competición europea, mientras que otros 11,2 millones de euros fueron granjeados en base al rendimiento deportivo en la fase liga. El conjunto azulgrana cerró su participación en esta primera fase cosechando 5 victorias en los 8 partidos disputados, con un igreso de 2,1 millones de euros por cada triunfo. Por otra parte, el empate ante el Brujas les otorgó 700.000 euros adicionales.
Una vez superada la 'liguilla' llega el momento de fase eliminatoria, dónde se encuentra la mayor parte del pastel. La clasificación para los octavos de final está premiada por la UEFA con 11 millones de euros. A esta cantidad fija se le deben añadir 2 millones por conseguirlo de manera directa y otros 8,8 millones procedente de los 'shares' por la quinta posición en la que finalizó la fase liga.
El primer paso del Barça en el cuadro final de la competición llegó contra el Newcastle, al que apeó por un contundente 8-3 global. Esta victoria, más allá de valer un billete para los cuartos de final, se tradujo en un ingreso adicional de 12,5 millones de euros que elevaron el botín final hasta los 64,5 millones.
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