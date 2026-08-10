FC BARCELONA
El Barça desmiente el interés por Lautaro Martínez
El club blaugrana no contempla al delantero del Inter de Milán como alternativa a Julián Álvarez
Semanas muy intensas para el FC Barcelona en el mercado de fichajes. La dirección deportiva liderada por Deco sigue trabajando en la confección de la plantilla para la temporada 2026/27, con Julián Álvarez como gran deseado para el '9', Rodri como firme candidato para reforzar la medular blaugrana y Ferran Torres a un paso del PSG en una 'operación salida' que en los últimos días se ha desencallado.
Este lunes, 'El Desmarque' ha asegurado que Lautaro Martínez ha vuelto a la agenda del Barça como plan alternativo a Julián Álvarez. El Atlético de Madrid sigue sin dar su brazo a torcer y, según el periodista David Ibañez, se ha fijado en el futbolista del Inter de Milán para reforzar el '9' tras la salida de Robert Lewandowski y se plantea intentar su fichaje si no logra avanzar en la operación para firmar a la 'araña'.
El Barça, sin embargo, desmiente esta información y deja claro que no ha contactado en ningún momento con el entorno de Lautaro Martínez para contemplar su incorporación este verano. En estos momentos la prioridad absoluta es fichar a Julián y los responsables futbolistas no dejarán solo al futbolista argentino, que está poniendo todo de su parte para salir del Metropolitano y cumplir su sueño de jugar en el Spotify Camp Nou. En los despachos culés la sensación es que será muy complicado, pero aún se confía en llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes.
Plan B
Esto no significa, ni mucho menos, que Deco no tenga un plan B. Hansi Flick no pudo dejar más claro hace unos días que quiere un '9' sí o sí, y más si Ferran Torres acaba fichando por el PSG, y la dirección deportiva tiene el fichaje del delantero centro en la lista de máximas prioridades.
La línea de trabajo es doble. Se está explorando el mercado de jóvenes con proyección y precio asequible y también el de veteranos contrastados que exigirían un esfuerzo financiero mayor. No se descarta ningún escenario y, lógicamente, la evolución de los hechos marcará la hoja de ruta a seguir.
En cualquier caso, insistimos: ahora mismo, el Barcelona solo piensa en Julián y no se plantea alternativas. Deco ha demostrado este verano que trabaja como nadie en la 'sombra': ató a Anthony Gordon y Karim Adeyemi y cedió a Ronald Araujo al Liverpool sin hacer ruido. Y va a seguir trabajando de esta forma para no interferir en ninguna notificación.
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