El Barça se desmarca de subastas por Nijstad

Uno de los futbolistas que el FC Barcelona viene siguiendo y monitorizando es Ruud Nijstad. El central neerlandés de 18 años está considerado como una de las perlas de esta generación en los Países Bajos. Ha disputado ya nueve partidos en la Eredivisie pese a ser de 2008 y su 1,93 de estatura lo hace un zaguero poderoso, con presencia y con proyección a nivel europeo.

El departamento de 'scouting' del Barça lo tiene controlado desde hace un tiempo. La entidad catalana está intensificando los últimos tiempos su presencia a nivel internacional. Buena prueba de ello es la apuesta que se ha realizado en este pasado mercado invernal por talento de fuera. Patricio Pacífico, Jewensley Onstein y Hamza Abdelkarim han aterrizado en Barcelona para complementar a las grandes promesas que se cuecen en La Masia. Melones por abrir, pero a los que se ha hecho un seguimiento y en los que hay esperanzas puestas.

Precio desorbitado

En el caso de Nijstad, el Twente aprieta para renovarlo y para amarrar su futuro inmediato mientras bastante clubes europeos de primer nivel aprietan por llevárselo. En el caso del Barça, la decisión ha sido la de no entrar en la puja por él. La entidad tulipán exige una compensación cercana a los 10 millones de euros, algo que se escapa totalmente de la hoja de ruta del club azulgrana.

Ruud Nijstad, del Twente / X

Ha sido el propio Barça quien ha decidido no entrar en esta subasta pese a saber que el futbolista tendría interés en vestir de azulgrana. En ningún momento se ha realizado un acercamiento oficial, pero nada concreto ni con el Twente ni con el entorno del futbolista. Se considera el precio por el traspaso totalmente desorbitado.

Apuestas para el central zurdo

En este mercado invernal, además, el Barça ya ha incorporado a dos defensas zurdos con proyección. Por Jewensley Onstein se ha hecho una inversión y es una apuesta importante de futuro. Es central zurdo. En el caso de Patricio Pacífico también es zurdo y en su caso puede adaptarse al central y al lateral. Llega como cedido con opción de compra.

Onstein, en una imagen del entrenamiento del Barça Atlètic / FCB

El departamento de scouting liderado por Joao Amaral sigue peinando el mercado internacional para continuar detectando jóvenes perlas, tanto buscando rendimiento inmediato como pensando en un futuro a medio plazo para nutrir al primer equipo. La apuesta es clara.