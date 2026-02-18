El Barça se deshace en defensa: el más frágil del top 10 de la UEFA

La temporada del FC Barcelona está siendo una montaña rusa. Empezaron de menos a más, pero en octubre y noviembre se desinflaron. Resurgieron logrando una de las mejores rachas de victorias de su historia (11), pero este febrero han vuelto a dejar al descubierto algunas carencias. Si bien es cierto que mantener una regularidad en la línea de la excelencia es prácticamente utópico, el Barça de Hansi Flick deberá seguir progresando si quiere seguir aspirando a todo en este tramo decisivo de curso.

Sin duda, uno de los aspectos en los que más margen de mejora tiene el equipo que dirige el técnico alemán es en el área propia. La innovación que supuso el curso pasado de tener la línea defensiva más adelantada para flirtear con el fuera de juego de los rivales, no está teniendo el rendimiento esperado durante este curso. Varios equipos han logrado encontrarle las cosquillas y las espaldas a los defensores blaugranas.

Tanto es así, que según un informe realizado por 'DATA Foot', de los once equipos con un mayor ránking UEFA, el Barça es el que más ocasiones concede en contra: 95 entre todas las competiciones (Liga, Champions, Copa y Supercopa). De los 38 encuentros que han disputado los blaugranas hasta la fecha, esto supone un promedio de 2,5 ocasiones recibidas por partido. En ambas cifras, los catalanes lideran esta particular clasificación.

Le siguen de cerca el Chelsea (92 ocasiones y 2,24 por partido), el Real Madrid (82 y 2,28), el Manchester City (80 y 1,95). Por contra, los equipos más en forma en lo que se refiere a esta estadística son el Inter (35 ocasiones concedidas y 0,97 por encuentro), el Arsenal (46 y 1,10) o el Paris Saint-Germain (60 y 1,71).

Equipo Ocasiones recibidas Media por partido Goles encajados FC Barcelona 95 2.50 46 Chelsea 92 2.24 50 Real Madrid 82 2.28 40 Man. City 80 1.95 36 Liverpool 79 2.03 53 B. Leverkusen 70 2.12 43 Bayern 62 1.77 33 B. Dortmund 62 1.88 41 PSG 60 1.71 43 Arsenal 46 1.10 33 Inter 35 0.97 34

Las dos áreas

El Barça ha logrado hacer del gol una tarea coral este curso, con hasta seis futbolistas que han alcanzado o superado la barrera de las diez dianas entre todas las competiciones (Ferran Torres, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Fermín). Por ello, el conjunto culer es el segundo equipo de las 15 grandes ligas europeas (empatado con el Midtjylland danés) con más tantos anotados: 100, únicamente superado por el Bayern de Múnich (118).

Sin embargo, los blaugranas son uno de los equipos que más tantos han encajado en lo que llevamos de temporada: 46. Una de las cifras más elevadas de entre los mejores equipos de Europa. Tan solo empeoran estos registros clubes de la talla del Newcastle (61), Nápoles (57), Tottenham (54), Liverpool y Manchester United (53) o Chelsea (50). A las antípodas del Arsenal y Bayern (33), Inter (34) o Manchester City (36).

La sensación es que el Barça ha ganado años de vida en seguridad bajo palos con el fichaje de Joan Garcia. Sin embargo, el equipo se muestra más vulnerable en defensa y los rivales llegan al área culer en más ocasiones, respecto a la primera temporada de Flick como entrenador en la capital catalana. Una de las tareas pendientes del técnico alemán para los tres meses de competición que tiene por delante.

