El Barça desconocía la visita de Messi al Spotify Camp Nou

A todos les ha pillado por sorpresa. Y cuando decimos todos, nos referimos a todo el mundo. Leo Messi ha publicado en su Instagram una imágenes sobre su visita nocturna al Spotify Camp Nou y desde el FC Barcelona confirman que nadie estaba avisado sobre la aparición del argentino en el estadio blaugrana.

El futbolista del Inter Miami se pasó anoche por la capital catalana, aprovechando que estará concentrado con la selección argentina en la localidad alicantina de Algorfa para preparar un amistoso contra Angola el viernes 14 de noviembre a las 21:00 horas en Luanda.

El exfutbolista del Barça acompañó las imágenes de un texto muy personal y emotivo en el que explica que "anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo".

Un misterio

Asimismo, el histórico '10' del Barça deja la puerta abierta a poder regresar al Spotify Camp Nou y no solo para decir adiós a la afición culer: "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", cierra con su mensaje en Instagram.

Sin embargo, la noticia de que Leo Messi estuvo en el Spotify Camp Nou ha llegado al seno del club culer esta misma mañana con la publicación de las imágenes del protagonista en su cuenta oficial de Instagram. De hecho, todavía se desconoce la manera en la que ha podido acceder del estadio.

No hay que olvidar que el Camp Nou estuvo cerrado para todo el mundo hasta el pasado viernes 7 de noviembre en el que el club reabrió sus puertas a modo de prueba para acoger un entrenamiento a puertas abiertas con 23.000 localidades disponibles para los aficionados.