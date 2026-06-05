El Barça no ha descartado el fichaje de un central

El Barça ha tomado una decisión clara de cara a las próximas semanas de mercado: el fichaje de un central queda aparcado. Al menos de momento. No porque la dirección deportiva considere imposible reforzar la defensa, sino porque las prioridades del proyecto son otras y los recursos disponibles deben concentrarse en posiciones consideradas mucho más estratégicas. Eso sí, existen condiciones sin las que no será posible realizar el esfuerzo económico que supone una nueva incorporación, esta vez atrás.

Josko Gvardiol, defensa central del Manchester City / EFE

Después de realizar una importante inversión de 70 millones de euros en Anthony Gordon, la hoja de ruta de la entidad blaugrana pasa ahora por centrar todos los esfuerzos en la incorporación de un delantero centro. El gran objetivo sigue siendo Julián Álvarez, la apuesta número uno del club para liderar el ataque durante los próximos años.

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

La operación del argentino absorberá buena parte de la capacidad financiera del Barça, aunque existe un factor que juega claramente a favor de la entidad. La salida de Robert Lewandowski ha supuesto un ahorro importante a nivel contable, pero otra cosa es el límite salarial. De todas formas, todo ayuda para seguir apretando en busca del '9'.

Bernardo Silva, en Wembley / NEIL HALL / EFE

Paralelamente, el club mantiene abierta otra carpeta que genera consenso dentro de la dirección deportiva y del cuerpo técnico, en un primer momento reticente si veía peligrar la llegada del '9', algo que desde el club ya le han explicado que son operaciones independientes. Se trata de Bernardo Silva. El internacional portugués ha finalizado su etapa en el Manchester City y se encuentra en disposición de llegar con la carta de libertad bajo el brazo, una circunstancia que convierte su incorporación en una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

Ansu Fati celebra su golazo al Estrasburgo / @AS_Monaco

Sin embargo, en este caso sí existe una condición indispensable. Antes de que Bernardo pueda ser inscrito, el Barça necesita generar espacio adicional dentro del límite salarial. En los despachos se trabaja precisamente en esa dirección y una de las operaciones que puede ayudar a desbloquear la situación es la salida definitiva de Ansu Fati. El AS Monaco parece dispuesto a ejecutar la opción de compra de once millones de euros incluida en el acuerdo de cesión firmado con el Barça, un movimiento que permitiría liberar una ficha significativa y facilitar nuevas inscripciones.

Julián Álvarez, después de un partido del Atlético de Madrid / Europa Press

Ese contexto explica por qué la defensa ha dejado de ser una prioridad inmediata. En el club entienden que el potencial de mejora de la plantilla se encuentra actualmente en la línea ofensiva. El fichaje de Julián Álvarez se considera estratégico y el de Bernardo Silva una oportunidad de mercado. Ambas operaciones aparecen por delante de cualquier movimiento en la retaguardia.

Hansi Flick saluda a Raphinha en un partido del FC Barcelona / EFE

Además, Hansi Flick está satisfecho con las opciones que tiene actualmente en defensa. El técnico no rechazaría la llegada de algún refuerzo si se presenta una oportunidad interesante, pero considera que existen otras necesidades más urgentes dentro de la construcción de la plantilla. Esa visión ha sido determinante para enfriar operaciones que semanas atrás habían sido estudiadas por la dirección deportiva, como la posibilidad de incorporar a Alessandro Bastoni, uno de los centrales zurdos más cotizados de Europa y pieza fundamental del Inter de Milán.

El verano será largo

Eso no significa que la carpeta defensiva esté cerrada definitivamente. Lo que ocurre es que cualquier movimiento en esa zona del campo dependerá antes de una salida importante. Y ahí aparece un nombre que sigue generando atención en el mercado: Jules Koundé.

Koundé volvió a ser titular / Valentí Enrich

El internacional francés mantiene un gran cartel en Europa y es uno de los futbolistas por los que el Barça estaría dispuesto a escuchar ofertas, tal y como ha explicado SPORT, si llegara una propuesta importante. En caso de producirse una operación de ese calibre, el escenario cambiaría por completo. Entonces sí se abriría la puerta a incorporar un futbolista con un perfil muy concreto: un defensa capaz de actuar tanto como central como en el lateral, una polivalencia que encaja plenamente con la idea de plantilla que maneja Flick.

Pau Cubarsí es un fijo para Flick / Siu Wu / EFE

Pero ese es un escenario que todavía queda lejos. A día de hoy, el mensaje dentro del club es claro. El Barça mira hacia adelante. Julián Álvarez y Bernardo Silva, no necesariamente por ese orden. Y solo cuando el ataque quede completamente definido llegará el momento de volver a mirar hacia la defensa.