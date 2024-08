El Barça descarta presentar a LaLiga un principio de acuerdo con Nike

El Barça ya ha asumido que llegará al cierre de mercado sin cumplir la regla 1:1 del fairplay financiero. La gran esperanza era poder cerrar un acuerdo con Nike que hubiera desencallado automáticamente la situación, pero en el club aseguran que los tiempos de la negociación no van al mismo ritmo que los del cierre de mercado.

El Barça se había incluso planteado presentar un preacuerdo a LaLiga pero finalmente ha optado por no precipitar las negociaciones, algo que habría jugado en contra del mejor acuerdo posible. En el club creen que el acuerdo llegará más pronto que tarde, pero en la situación actual las posibilidades de fichar antes del cierre se complican muchísimo.

El margen de movimiento del club en el cierre de mercado

Ahora mismo la posibilidad de hacer algún movimiento de última hora pasaría por la salida de algún futbolista que liberara espacio salarial, aunque al no estar en el 1:1, el margen no sería la ficha completa del futbolista que salga sino un tanto por ciento. Eric Garcia es el futbolista que más opciones tenía de salir -el Girona le espera- pero la lesión de Bernal ha complicado aún más las cosas.

Flick solo cuenta con Casadó como opción para el mediocentro, con el propio Eric como alternativa. Y las noticias que llegan sobre la lesión de De Jong no son precisamente esperanzadoras.

Otra opción que tendría el club para hacer algún movimiento sería que algún directivo avalara, pero parece poco probable por el coste que supone a nivel personal para los implicados. El club intentó ayer intentó a contrarreloj lograr la cesión de Bajcetic, la gran apuesta para suplir a Bernal hasta final de temporada.

Flick y Thiago incluso llegaron a hablar con el futbolista, pero el mediocampista ya tenía un acuerdo con el Salsburg y tras comprobar que el Barça no tenía fairplay, prefirió no arriesgarse a decir que no al conjunto austriaco y tener que quedarse en el Liverpool.