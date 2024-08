...Y el Barça no descarta a Nico Williams

La mañana se despertó con Nico Williams iniciando los entrenamientos con el Athletic y grabando un video que el club distribuyó de forma rápida por sus redes sociales. Las imágenes dejaban claro que el futbolista apostaba por su continuidad, pero en el Barça creen que aún hay partido y van a luchar por el jugador. Las conversaciones siguen abiertas y hasta que Nico Williams no descarte absolutamente al club blaugrana se va a seguir intentando su llegada. Y el Barça va a ir con todo para intentar conformar un ataque excepcional.

El club blaugrana llevaba días esperando una respuesta del jugador a su oferta, pero esta no había llegado. Y la imagen de Nico Williams vestido con la equipación del Athletic y regresando antes de lo previsot a la pretemporada hacían presagiar lo peor. Es cierto que en el club blaugrana se ve complicada la operación, pero no rota al cien por cien. Y es que tanto Nico como su entorno siempre se han mostrado dispuestos a hablar y se están siguiendo con esas conversaciones. Se le convenza o no será otro asunto.

El Barça le presentó una oferta formal hace unos 10 días con unas cifras que cuadraban a todas las partes y el club le aseguró que el dinero para pagar la cláusula de rescisión del futbolista estaba preparado y que se le podría inscribir sin ningún tipo de problema antes de comenzar el campeonato de Liga. El mensaje llegó pero los días fueron pasando sin respuesta y sin que el Bará entrara en la famosa regla del 1-1 del límite salarial. Ahora parece que LaLiga dará vía libre a los fichajes y ese es el escenario en el que el club blaugrana querría jugar sus últimas bazas.

Es más, el fichaje de Dani Olmo ha sido un auténtico espaldarazo para el proyecto blaugrana y una demostración para Nico Williams y su entorno que van muy en serio. La llegada del jugador del Leipzig está cerrada, pero el Barça quiere fichar a un extremo por banda izquierda y el elegido es Nico Williams como máxima prioridad. La novedad es que las dos partes seguirían en contacto a pesar de la aparición de Nico con sus actuales compañeros y que hay tiempo hasta el cierre del mercado.

En todo caso, tanto Deco como Hansi Flick, que priorizaban la llegada de Nico este verano, quieren completar la plantilla con un extremo que entre por la izquierda y que sea de primerísimo nivel. Hay otras opciones encima de la mesa pero no se quiere avanzar nada hasta que el nombre del jugador del Athletic no quede al cien por cien descartado. Y eso no se habría producido en estos momentos. El club tiene vías abiertas de cesiones y traspasos y se va a trabajar todo con la máxima calma posible.