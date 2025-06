¿Por qué el Barça descarta a Gyökeres?

Viktor Gyökeres es sin lugar a dudas una de las piezas más cotizadas en el escaparate del mercado europeo de delanteros tras una temporada arrolladora en el Sporting de Portugal.

Con unas cifras de otro planeta (54 goles en 52 partidos con el conjunto luso), el 'killer' sueco se ha convertido en el goleador más prolífico de Europa, una hazaña que le ha valido que su nombre aparezca ligado a los grandes clubes de la Premier League, pero también al Barça.

No obstante, para Deco, director deportivo del club, las cifras goleadoras del sueco y su precio asequible para un delantero de su calidad (75 millones de euros de cláusula de rescisión) no cambian su estrategia respecto a la posición de delantero centro: no habrá movimiento por Gyökeres.

“Gyökeres es un gran delantero que ha hecho cosas excelentes en el Sporting, pero ahora mismo no buscamos esa posición. Tenemos a Lewandowski en el número 9”, sentenció Deco desde el congreso ‘Dirigentes: un nuevo paradigma’, celebrado en el Puerto de Leixões en Portugal.

Y no es una respuesta diplomática, ya que el club azulgrana tiene claro que en caso de reforzar la delantera se traerá a un delantero polivalente, principalmente un extremo zurdo que libere a Raphinha y que a su vez pueda actuar como delantero centro ocasional para dar descanso a Lewandowski. Es por eso que, como el propio Deco confesó, los nombres de Luis Díaz y Marcus Rashford sí que aparecen en la lista de deseados en los despachos del Camp Nou.

La posición de '9', por el momento, seguirá siendo para Robert Lewandowski, que con 36 años (hará 37 en agosto), ha firmado su mejor temporada como azulgrana: más goles, más influencia y una versión renovada bajo la dirección de Hansi Flick para firmar su mejor curso como culé con 42 goles en 52 partidos, unas cifras que incluso podrían haber sido mejores de no ser por una inportuna lesión muscular en las últimas semanas de la temporada.

La llegada del técnico alemán, con quien ya coincidió en su etapa dorada en el Bayern, ha supuesto un punto de inflexión para el polaco, que ha recuperado frescura, protagonismo y liderazgo. El polaco, además, confirmó con su rendimiento, como estipulaba en su contrato al llegar al 55% de partidos en su tercer curso, el cuarto año de contrato por el que percibirá 26 millones de euros brutos hasta el 30 de junio de 2026, momento en el que, entonces sí, finalizará su vinculación si el club y el jugador no llegan antes a un acuerdo para extender su vinculación.

Será para entonces, y no este verano, cuando Deco y la dirección deportiva culé tenga que tomar una decisión sobre quién debe ser el próximo '9' de una plantilla culé que ya tiene el futuro asegurado con las renovaciones de la columna vertebral del equipo, con los Cubarsí (2029), Pedri, Gavi (2030) y Lamine Yamal (2031) renovados para muchos más años de éxitos.