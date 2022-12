El Barça descarta a Gündogan... pese a que era una opción interesante para Xavi

Hay varios nombres en la lista para sustituir a Busquets, pero el alemán era el que más encajaba Xavi consideraba que podía adaptarse a la posición de pivote

Encontrar al relevo de Busquets no es una tarea fácil. Se barajan varias opciones sobre la mesa y ha habido muchos nombres que han sonado para ocupar su posición en el conjunto azulgrana. Pero había un candidato claro: Ilkay Gündogan. Sin embargo, todo apunta a que el FC Barcelona finalmente no apostará por el alemán.

Pese a que todavía Sergio Busquets no ha comunicado al club su decisión sobre si seguirá o no en el Barça, el club ya va en busca de un sustituto de garantías para cubrir su posible salida. A lo largo de la temporada han ido saliendo diferentes nombres: Kanté, Jorginho, Rubén Neves o Zubimendi. Pero de alguna forma u otra, no acababan de convencer a todas las partes del área deportiva.

El que sí parecía que encajaba con todos los pareceres y posturas del club era Ilkay Gündogan, futbolista del Manchester City que acaba contrato en cuanto termine la campaña. Xavi Hernández quería al alemán para el pivote, porque consideraba que sus condiciones técnicas le permitirían adaptarse a esa posición.

Gundogan tuvo la única casión clara de los de Guardiola en el Wanda Metropolitano | TELEFÓNICA

El movimiento se presentaba algo complicado para el mercado invernal, pero parecía factible de cara al final de temporada. Sin embargo, parece ser que el conjunto azulgrana ha descartado su incorporación. Esto se debe a que el perfil del jugador no terminaba de cuajar debido a su edad.

Guardiola trataba de convencer al centrocampista para que renovara uno año más con los 'citizens', aunque si el jugador decidía poner rumbo al Barça, no le iban a forzar. Ahora, las tornas han cambiado y podría acabar extendiendo su contrato con el club inglés.