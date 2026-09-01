El Barça descarta el fichaje de un central

El FC Barcelona cerrará el mercado sin incorporar el central zurdo que había buscado durante buena parte del verano. Deco y la dirección deportiva blaugrana habían trabajado en la llegada de un defensa que pudiera reforzar la posición, pero finalmente el club ha decidido no realizar ninguna operación a la desesperada y mantiene la confianza en los efectivos que tiene actualmente en la plantilla.

La búsqueda de un central zurdo estuvo presente desde el inicio del mercado. Alessandro Bastoni apareció inicialmente como uno de los grandes objetivos, aunque las dificultades de la operación y el 'no' de Flick hicieron que el Barça tuviera que explorar otras alternativas. En las últimas semanas también se pusieron sobre la mesa nombres como Gonçalo Inácio, Laporte o Castello Lukeba, sin que ninguna de las opciones terminara de concretarse.

Uno de los jugadores que más fuerza había ganado en las últimas horas era Ruud Nijstad, joven central neerlandés del Twente. El futbolista convencía a la dirección deportiva por su proyección y por sus características, y el Barça llegó a plantearse seriamente su incorporación.

El Twente frenó la operación

El Barça puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 8 millones de euros por Nijstad. Sin embargo, las pretensiones del Twente hicieron inviable cualquier negociación.

Ruud Nijstad lleva tiempo en el radar blaugrana / FCTWENTE

El conjunto neerlandés considera al central una de sus grandes apuestas de futuro y aspira a obtener una gran cantidad por su traspaso la próxima temporada. Una valoración que el Barça no está dispuesto a asumir y que terminó cortando cualquier posibilidad de acuerdo.

Confianza en los centrales de la plantilla

La entidad blaugrana no quiere entrar en una operación que considere que no mejora la calidad de la plantilla ni a corto ni a largo plazo. La decisión responde también a la confianza que existe dentro del club en los futbolistas disponibles. Pau Cubarsí, Eric Garcia, Andreas Christensen y Gerard Martín serán las principales opciones para ocupar la posición de central, con diferentes posibilidades según las necesidades de Hansi Flick.

Además, Jules Koundé puede actuar como central en determinados encuentros, una alternativa que ya ha utilizado el técnico alemán en diferentes momentos y que amplía las posibilidades defensivas de la plantilla.

La posición, eso sí, ha sufrido dos movimientos importantes durante el mercado. Álvaro Cortés saldrá traspasado al Antwerp, una operación que se aceleró precisamente cuando el Barça trabajaba en la llegada de un central zurdo. A ello se suma la cesión de Ronald Araujo al Liverpool, que deja menos efectivos específicos en la posición.

Araujo en un partido con el Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

Pese a estas salidas, el Barça ha optado por no lanzarse al mercado a última hora. La dirección deportiva entiende que incorporar por incorporar no tiene sentido y prefiere mantener la confianza en los futbolistas que ya forman parte de la plantilla.

Así, el Barça cierra definitivamente la puerta a la llegada de un nuevo central. Bastoni, Inácio, Lukeba y Nijstad fueron algunas de las opciones estudiadas, pero ninguna ha reunido las condiciones necesarias para que el club diese el paso definitivo.