El Barça, a derribar el muro de Brujas

Para encontrar al Brujas en la clasificación de los grandes hay que ir hasta la posició número veinte. El rival del equipo de Flick en la Champions este miércoles acabó su andadura en Europa la pasada temporada en la eliminatoria de octavos, fruto del buen trabajo que está realizando el club belga. También en el fútbol base, donde el Barça debe mirar hacia arriba en la tabla para ver a su rival. Ambos, eso sí, suman los mismos nueve puntos porque han sido capaces de ganar sus tres primeras jornadas en la Fase Liga de la UEFA Youth League.

La diferencia de goles es la que sitúa a los belgas por delante de los blaugrana, que ocupan la sexta posición. De hecho, los seis primeros clasificados están empatados con nueve puntos. El Brujas es cuarto porque ha sabido rentabilizar muy bien sus seis goles marcados hasta la fecha gracias a que no han encajado ni un solo tanto.

Cuenca y Nomoko, durante el entrenamiento previo a viajar a Brujas / FCB

Es evidente que a nivel defensivo se están mostrando muy poderosos. La prueba es que sus tres triunfos los han conseguido ante Mónaco (1-0), Atalanta (0-2) y Bayern (0-3). Dos victorias ante dos clubs poderosos a domicilio. Pero el Brujas no es solo un bloque intenso en su entramado defensivo, sino que también ataca con velocidad y tiene talento de sobras para hacer daño.

Sama Nomoko será titular ante el Brujas en la UEFA Youth League / Valentí Enrich

El Barça, por su parte, llega con pleno de victorias tras imponerse a Newcastle (2-3), PSG (2-1) y Olympiacos (3-0). Los de Pol Planas se están mostrando muy sólidos y competitivos demostrando que vuelven a ser candidatos a revalidar el título logrado la pasada temporada con Belletti en el banquillo, por lo que siguen siendo el rival a batir, de ahí la importancia del duelo ante el conjunto belga para consolidarse en la zona alta de la clasificación junto a Tottenham, Athletic Club, Chelsea y Real Madrid.

Los blaugrana viajan con las bajas de Dani Ávila y Leo Saca y la lista de convocados es la siguiente: Max Bonfill, Gerard Sala, Nil Teixidor, Guillem Vïctor, Hafiz Gariba, Campos, Kourouma, Cuenca, Pol Bernabeu, Pedro Rodríguez, Pedro Villar, Ebrima, Orian Goren, Quim Junyent, Adrián Guerrero, Kluivert, Sama Nomoko, Lovro Chelfi, Uri Pallàs y Nuhu Fofana.

"Es uno de los mejores equipos que hay en la competición, con jugadores de mucho talento, con capacidad técnica y una propuesta de juego muy atractiva que nos obligará a estar muy atentos tanto en todas las fases del juego", aseguraba Pol Planas a los canales oficiales del Barça. El técnico añadió que la clave estará en "sumar muchos minutos de buen juego y esto nos hará tener resultados". Por su parte, Orian Goren se mostró optimista: "Tenemos muy buenas sensaciones, estamos preparados e iremos a por los tres puntos y a ganar".

Alineaciones, árbitro, hora y estadio

El once con el que podría salir el Juvenil A del Barça es el siguiente: (pendent convo, Max Bofill, Guillem Víctor, Hafiz Gariba, Cuenca, Pol Bernabeu, Pedro Villar, Pedro Rodríguez, Quim Junyent, Nomoko, Adrián Guerrero y Kluivert.

Por parte del Brujas, su once lo formarán Driessche, Elbay, Wins, Verlinden, Vandeperre, Goemare, Okon-Engstler, Da Silva, Koren, Musuayi y Bisiwu.

El colegiado escocés Mattheuw MacDermid será el encargado de impartir justicia en el estadio The NEST, con capacidad para 7.559 espectadores, a partir de las 15:30 horas.