El Barça, con solo dos delanteros inscritos a 10 días del debut liguero

A diez días del inicio de LaLiga EA Sports para el FC Barcelona, el conjunto blaugrana todavía tiene trabajo por delante en los despachos. El registro oficial de la patronal refleja, a día de hoy, una situación llamativa: Raphinha y Lamine Yamal son los únicos delanteros del primer equipo que aparecen inscritos.

La fotografía actual no preocupa en el seno de la entidad, que ya se encuentra dentro del 1:1 y trabaja con la previsión de completar las inscripciones antes del estreno liguero. Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu todavía no figuran en el listado de jugadores habilitados para competir. Tampoco aparece Andreas Christensen, que debe volver a ser inscrito después de fichar de nuevo por el Barça.

Raphinha y Lamine Yamal, incritos en LaLiga / Web LaLiga

Tranquilidad absoluta en las oficinas

Pese a que el registro pueda generar dudas a diez días del debut, en el club transmiten tranquilidad absoluta. La situación de Gordon es uno de los principales ejemplos.

Tal y como ya adelantamos en SPORT, la dirección deportiva ha trasladado al entorno del extremo inglés un mensaje claro: el Barça confía en tener su inscripción resuelta a tiempo para la primera jornada.

Anthony Gordon ya trabaja en la Ciutat Esportiva / FC Barcelona

La planificación pasa por ir completando las altas a medida que se concreten las operaciones económicas previstas durante este tramo final del mercado. El club considera que dispone de diferentes vías para generar el margen necesario y cumplir con los requisitos de LaLiga.

Ferran Torres, salida clave

Una de las operaciones que puede facilitar el proceso es la salida de Ferran Torres al París Saint-Germain. La marcha del delantero supondría un ingreso para el Barça y, al mismo tiempo, permitiría liberar masa salarial para afrontar nuevas inscripciones.

A este movimiento se añade la cesión de Ronald Araújo al Liverpool. El conjunto inglés asume la totalidad de su salario, lo que permite al Barça liberar una cantidad importante dentro de su límite. El central uruguayo ya ha sido desinscrito del registro de LaLiga.

Araujo, firmando su nuevo contrato / Liverpool

El club espera aprovechar ese margen para avanzar en las altas pendientes y afrontar con mayor holgura los últimos días antes del comienzo del campeonato.

Bardghji, una alternativa por su lesión

El caso de Roony Bardghji añade otra variable al escenario. El extremo sueco continúa inscrito pese a que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre siete y ocho meses.

Su situación permite al Barça recurrir a los mecanismos previstos por LaLiga para las lesiones de larga duración. La normativa contempla la posibilidad de utilizar parte del coste de la ficha de un futbolista lesionado para generar margen destinado a otra inscripción, siempre dentro de los límites establecidos. Se trata de una herramienta más que el club tiene sobre la mesa mientras termina de ajustar su plantilla.

Con Raphinha y Lamine Yamal como únicas alternativas en ataque, el objetivo pasa ahora por dar de alta al resto de jugadores que forman parte del proyecto y llegar al estreno liguero con todas las piezas disponibles. En los despachos, el trabajo continúa; en el vestuario, la sensación es de normalidad.